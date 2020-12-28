На львівському ринку трактор на смерть збив бабусю





Про це повідомляє



Як зазначається, аварія сталася приблизно о 14:30 у п’ятницю, 5 березня: 55-річний водій трактора, мешканець с. Підсадки Солонківської ТГ, здійснив наїзд на пішохода, 84-річну мешканку с. Підмонастирок Бібрської ТГ.



Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження: закритий перелом кісток тазу зліва, закритий перелом третини лівого стегна зі зміщенням, рвані рани лівої гомілки. Після госпіталізації потерпіла померла в лікарні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На львівському гуртовому ринку «Шувар» трактор збив стару жінку. Від отриманих травм вона померла у лікарні.Про це повідомляє zaxid.net із посиланням на департамент цивільного захисту ЛОДА.Як зазначається, аварія сталася приблизно о 14:30 у п’ятницю, 5 березня: 55-річний водій трактора, мешканець с. Підсадки Солонківської ТГ, здійснив наїзд на пішохода, 84-річну мешканку с. Підмонастирок Бібрської ТГ.Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження: закритий перелом кісток тазу зліва, закритий перелом третини лівого стегна зі зміщенням, рвані рани лівої гомілки. Після госпіталізації потерпіла померла в лікарні.

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