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На львівському ринку трактор на смерть збив бабусю

На львівському ринку трактор на смерть збив бабусю
На львівському гуртовому ринку «Шувар» трактор збив стару жінку. Від отриманих травм вона померла у лікарні.

Про це повідомляє zaxid.net із посиланням на департамент цивільного захисту ЛОДА.

Як зазначається, аварія сталася приблизно о 14:30 у п’ятницю, 5 березня: 55-річний водій трактора, мешканець с. Підсадки Солонківської ТГ, здійснив наїзд на пішохода, 84-річну мешканку с. Підмонастирок Бібрської ТГ.

Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження: закритий перелом кісток тазу зліва, закритий перелом третини лівого стегна зі зміщенням, рвані рани лівої гомілки. Після госпіталізації потерпіла померла в лікарні.

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Теги: Львів, трактор, ринок, бабуся, поліція
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