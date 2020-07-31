«Укрзалізниця» спецрейсами вивезе з Прикарпаття 3 тисячі людей, яким потрібно виїхати з «червоної» зони





Про це повідомили у пресслужбі перевізника, а також сказав міністр інфраструктури Владислав Криклій. Повідомляє



В «Укрзалізниці» кажуть, що 3 рейси здійснять 8 березня. Ними планують вивезти 2 тисячі пасажирів. Це зроблять за поданням Івано-Франківської та Чернівецької облдержадміністрацій. Додаткові рейси погодили з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури.



Йдеться про рейси:



- № 043/044 «Івано-Франківськ — Київ» із виїздом з Івано-Франківська 8 березня о 21:55 і прибуттям до Києва 9 березня о 08:48;

- № 007/008 «Чернівці — Київ» із виїздом із Чернівців 8 березня о 21:08 і прибуттям до Києва 9 березня о 09:07;

- № 149/150 «Ворохта — Полтава» з виїздом із Ворохти 8 березня о 13:51 і прибуттям до Полтави 9 березня о 10:38.



Продаж квитків на них обіцяють відкрити найближчим часом.



«"Укрзалізниця" вдячна обом міністерствам та облдержадміністраціям за розуміння необхідності надати людям, які раптово опинилися в червоній зоні карантину, можливість цивілізовано та безпечно виїхати з регіону... », — зазначає перевізник.



Своєю чергою міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що загалом із областей планують п'ятьма спецрейсами вивезти 3 тисячі людей.



Так, 9 березня також організують рейси:



№135/136 «Чернівці — Одеса» з виїздом 9 березня о 15:35 і прибуттям 10 березня о 10:01;

№117/118 «Чернівці — Київ» відправленням 9 березня о 19:46 та прибуттям 10 березня о 08:08.



Квитки на всі ці рейси обіцяють почати продавати найближчим часом.



Зазначимо, що «Укрзалізниця» призупиняє продаж квитків на потяги в областях, які потрапляють до «червоної» зони карантину. Нині в ній Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Укрзалізниця» організує 5 спецрейсів, щоб вивезти з Чернівецької та Івано-Франківської областей 3 тисячі пасажирів, яким критично важливо виїхати з «червоної» зони карантину.Про це повідомили у пресслужбі перевізника, а також сказав міністр інфраструктури. Повідомляє Громадське В «Укрзалізниці» кажуть, що 3 рейси здійснять 8 березня. Ними планують вивезти 2 тисячі пасажирів. Це зроблять за поданням Івано-Франківської та Чернівецької облдержадміністрацій. Додаткові рейси погодили з Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури.Йдеться про рейси:- № 043/044 «Івано-Франківськ — Київ» із виїздом з Івано-Франківська 8 березня о 21:55 і прибуттям до Києва 9 березня о 08:48;- № 007/008 «Чернівці — Київ» із виїздом із Чернівців 8 березня о 21:08 і прибуттям до Києва 9 березня о 09:07;- № 149/150 «Ворохта — Полтава» з виїздом із Ворохти 8 березня о 13:51 і прибуттям до Полтави 9 березня о 10:38.Продаж квитків на них обіцяють відкрити найближчим часом.«"Укрзалізниця" вдячна обом міністерствам та облдержадміністраціям за розуміння необхідності надати людям, які раптово опинилися в червоній зоні карантину, можливість цивілізовано та безпечно виїхати з регіону... », — зазначає перевізник.Своєю чергою міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що загалом із областей планують п'ятьма спецрейсами вивезти 3 тисячі людей.Так, 9 березня також організують рейси:№135/136 «Чернівці — Одеса» з виїздом 9 березня о 15:35 і прибуттям 10 березня о 10:01;№117/118 «Чернівці — Київ» відправленням 9 березня о 19:46 та прибуттям 10 березня о 08:08.Квитки на всі ці рейси обіцяють почати продавати найближчим часом.Зазначимо, що «Укрзалізниця» призупиняє продаж квитків на потяги в областях, які потрапляють до «червоної» зони карантину. Нині в ній Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області.

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