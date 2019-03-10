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Біатлоністка з Волині здобула дві «бронзи» на кубку світу

Біатлоністка з Волині здобула дві «бронзи» на кубку світу
Ковельчанка, паралімпійська чемпіонка Юлія Батенкова-Бауман завоювала дві бронзові медалі на кубку світу з лижних перегонів та біатлону, що з 3 по 10 березня 2021 року проходить у Словенії, м. Кранська Гора/Планіца.

Про це інформує Національний комітет спорту інвалідів України.

У перші два дні змагань національна збірна виборола 8 медалей: 2 золоті, 3 срібні та 3 бронзові нагороди та посіла 3 місце неофіційного медального заліку змагань за кількістю "золота" та друге - за загальною кількістю медалей.

Зокрема, у перший день змагань у лижних перегонах вільним стилем на короткій дистанції високі нагороди вибороли:

Ляшенко Людмила - золота нагорода;
Кононова Олександра - срібна нагорода;
Батенкова-Бауман Юлія - бронзова нагорода;
Решетинський Ярослав/Яременко Костянтин (гайд)- бронзова нагорода.

Біатлоністка з Волині здобула дві «бронзи» на кубку світу

У другий день змагань у лижних перегонах класикою (спринт) високі нагороди вибороли:

Ляшенко Людмила - золота нагорода;
Кононова Олександра - срібна нагорода;
Батенкова-Бауман Юлія - бронзова нагорода;
Радь Тарас - бронзова нагорода.

Всього у змаганнях беруть участь представники 13 країн світу, Україну представляє на цьому важливому міжнародному спортивному форумі 19 спортсменів, у тім числі - 5 гайдів.

"Команда дуже радіє першим дням змагань кубку світу", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Юлія Батенкова-Бауман, кубок світу, біатлон
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