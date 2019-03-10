Біатлоністка з Волині здобула дві «бронзи» на кубку світу

Юлія Батенкова-Бауман завоювала дві бронзові медалі на кубку світу з лижних перегонів та біатлону, що з 3 по 10 березня 2021 року проходить у Словенії, м. Кранська Гора/Планіца.



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У перші два дні змагань національна збірна виборола 8 медалей: 2 золоті, 3 срібні та 3 бронзові нагороди та посіла 3 місце неофіційного медального заліку змагань за кількістю "золота" та друге - за загальною кількістю медалей.



Зокрема, у перший день змагань у лижних перегонах вільним стилем на короткій дистанції високі нагороди вибороли:



Ляшенко Людмила - золота нагорода;

Кононова Олександра - срібна нагорода;

Батенкова-Бауман Юлія - бронзова нагорода;

Решетинський Ярослав/Яременко Костянтин (гайд)- бронзова нагорода.





У другий день змагань у лижних перегонах класикою (спринт) високі нагороди вибороли:



Ляшенко Людмила - золота нагорода;

Кононова Олександра - срібна нагорода;

Батенкова-Бауман Юлія - бронзова нагорода;

Радь Тарас - бронзова нагорода.



Всього у змаганнях беруть участь представники 13 країн світу, Україну представляє на цьому важливому міжнародному спортивному форумі 19 спортсменів, у тім числі - 5 гайдів.



"Команда дуже радіє першим дням змагань кубку світу", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанка, паралімпійська чемпіонказавоювала дві бронзові медалі на кубку світу з лижних перегонів та біатлону, що з 3 по 10 березня 2021 року проходить у Словенії, м. Кранська Гора/Планіца.Про це інформує Національний комітет спорту інвалідів України У перші два дні змагань національна збірна виборола 8 медалей: 2 золоті, 3 срібні та 3 бронзові нагороди та посіла 3 місце неофіційного медального заліку змагань за кількістю "золота" та друге - за загальною кількістю медалей.Зокрема, у перший день змагань у лижних перегонах вільним стилем на короткій дистанції високі нагороди вибороли:- золота нагорода;- срібна нагорода;- бронзова нагорода;(гайд)- бронзова нагорода.У другий день змагань у лижних перегонах класикою (спринт) високі нагороди вибороли:- золота нагорода;- срібна нагорода;- бронзова нагорода;- бронзова нагорода.Всього у змаганнях беруть участь представники 13 країн світу, Україну представляє на цьому важливому міжнародному спортивному форумі 19 спортсменів, у тім числі - 5 гайдів."Команда дуже радіє першим дням змагань кубку світу", - йдеться в повідомленні.

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