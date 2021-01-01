Луцький тролейбус став «родзинкою» польського міста





Про це у спільноті



Тепер "рогатий" служить історичним транспортним засобом курсує на лінії 326.



Йдеться про ЗіУ-682В, який був побудований у квітні 1984 року. Після прибуття до Луцька тролейбус отримав бортовий номер 115.



У 2015 році його доправили у місто Гдиня.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній луцький тролейбус Nº 115 нині курсує в польському місті Гдиня.Про це у спільноті Громадський транспорт Луцька написав Karol Armatowski.Тепер "рогатий" служить історичним транспортним засобом курсує на лінії 326.Йдеться про ЗіУ-682В, який був побудований у квітні 1984 року. Після прибуття до Луцька тролейбус отримав бортовий номер 115.У 2015 році його доправили у місто Гдиня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію