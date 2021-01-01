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Луцький тролейбус став «родзинкою» польського міста

Луцький тролейбус став «родзинкою» польського міста
Колишній луцький тролейбус Nº 115 нині курсує в польському місті Гдиня.

Про це у спільноті Громадський транспорт Луцька написав Karol Armatowski.

Тепер "рогатий" служить історичним транспортним засобом курсує на лінії 326.

Йдеться про ЗіУ-682В, який був побудований у квітні 1984 року. Після прибуття до Луцька тролейбус отримав бортовий номер 115.

У 2015 році його доправили у місто Гдиня.

Луцький тролейбус став «родзинкою» польського міста

Луцький тролейбус став «родзинкою» польського міста

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Теги: тролейбус, Гдиня
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