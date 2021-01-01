Луцький тролейбус став «родзинкою» польського міста
Сьогодні, 06:29
Колишній луцький тролейбус Nº 115 нині курсує в польському місті Гдиня.
Про це у спільноті Громадський транспорт Луцька написав Karol Armatowski.
Тепер "рогатий" служить історичним транспортним засобом курсує на лінії 326.
Йдеться про ЗіУ-682В, який був побудований у квітні 1984 року. Після прибуття до Луцька тролейбус отримав бортовий номер 115.
У 2015 році його доправили у місто Гдиня.
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Про це у спільноті Громадський транспорт Луцька написав Karol Armatowski.
Тепер "рогатий" служить історичним транспортним засобом курсує на лінії 326.
Йдеться про ЗіУ-682В, який був побудований у квітні 1984 року. Після прибуття до Луцька тролейбус отримав бортовий номер 115.
У 2015 році його доправили у місто Гдиня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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