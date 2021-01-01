На стіні луцької багатоповерхівки малюють мурал. ФОТО





Про це повідомляє



На стіні багатоповерхівки зобразили постать відомого українського співака-композитора Семена Гулака-Артемовського, на чию честь найменовано вулицю.



Роботу ще не закінчили, а левова частка муралу – виконана.



У цьому будинку тривають зовнішні ремонтні роботи. Багатоповерхівку утеплюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на дев’ятиповерхівці на вулиці Гулака-Артемовського, 15-а намалювали величезний мурал.Про це повідомляє Волинь-нова На стіні багатоповерхівки зобразили постать відомого українського співака-композитора Семена Гулака-Артемовського, на чию честь найменовано вулицю.Роботу ще не закінчили, а левова частка муралу – виконана.У цьому будинку тривають зовнішні ремонтні роботи. Багатоповерхівку утеплюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію