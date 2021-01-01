На стіні луцької багатоповерхівки малюють мурал. ФОТО
Сьогодні, 04:43
У Луцьку на дев’ятиповерхівці на вулиці Гулака-Артемовського, 15-а намалювали величезний мурал.
Про це повідомляє Волинь-нова.
На стіні багатоповерхівки зобразили постать відомого українського співака-композитора Семена Гулака-Артемовського, на чию честь найменовано вулицю.
Роботу ще не закінчили, а левова частка муралу – виконана.
У цьому будинку тривають зовнішні ремонтні роботи. Багатоповерхівку утеплюють.
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Про це повідомляє Волинь-нова.
На стіні багатоповерхівки зобразили постать відомого українського співака-композитора Семена Гулака-Артемовського, на чию честь найменовано вулицю.
Роботу ще не закінчили, а левова частка муралу – виконана.
У цьому будинку тривають зовнішні ремонтні роботи. Багатоповерхівку утеплюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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