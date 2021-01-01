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На стіні луцької багатоповерхівки малюють мурал. ФОТО

На стіні луцької багатоповерхівки малюють мурал. ФОТО
У Луцьку на дев’ятиповерхівці на вулиці Гулака-Артемовського, 15-а намалювали величезний мурал.

Про це повідомляє Волинь-нова.

На стіні багатоповерхівки зобразили постать відомого українського співака-композитора Семена Гулака-Артемовського, на чию честь найменовано вулицю.

Роботу ще не закінчили, а левова частка муралу – виконана.

У цьому будинку тривають зовнішні ремонтні роботи. Багатоповерхівку утеплюють.

На стіні луцької багатоповерхівки малюють мурал. ФОТО
На стіні луцької багатоповерхівки малюють мурал. ФОТО

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Теги: мурал, багатоповерхівка, Гулака-Артемовського
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