Штормове попередження: Україна потерпатиме від поривів вітру





Він сягатиме 15-20 метрів за секунду. Інформують на сайті



Зокрема, у Карпатах – до 30 метрів за секунду.



У Києві оголосили І рівень небезпеки – жовтий. Там вітер досягне швидкості 15-20 метрів за секунду. Така ж ситуація буде в усьому регіоні.



Рятувальники просять українців бути уважними та обережними.



На Півночі України синоптики обіцяють мокрий сніг. Сніжитиме у Київській, Житомирській, Сумській, Чернігівській, Волинській та Рівненській областях.



Температура повітря у низці регіонів різко опуститься.

У високогір'ях Івано-Франківської та Закарпатської областей можуть зійти лавини.



Хоча в Україну прийшло потепління, у Карпатах досі морози. Зокрема, у суботу, 6 березня, на вершині гори Піп Іван зафіксували -15 градусів.

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