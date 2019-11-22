Штормове попередження: Україна потерпатиме від поривів вітру
Сьогодні, 07:15
Рятувальники попередили, що у неділю, 7 березня, фактично усі регіони України потерпатимуть від поривів вітру.
Він сягатиме 15-20 метрів за секунду. Інформують на сайті ДСНС.
Зокрема, у Карпатах – до 30 метрів за секунду.
У Києві оголосили І рівень небезпеки – жовтий. Там вітер досягне швидкості 15-20 метрів за секунду. Така ж ситуація буде в усьому регіоні.
Рятувальники просять українців бути уважними та обережними.
На Півночі України синоптики обіцяють мокрий сніг. Сніжитиме у Київській, Житомирській, Сумській, Чернігівській, Волинській та Рівненській областях.
Температура повітря у низці регіонів різко опуститься.
У високогір'ях Івано-Франківської та Закарпатської областей можуть зійти лавини.
Хоча в Україну прийшло потепління, у Карпатах досі морози. Зокрема, у суботу, 6 березня, на вершині гори Піп Іван зафіксували -15 градусів.
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Він сягатиме 15-20 метрів за секунду. Інформують на сайті ДСНС.
Зокрема, у Карпатах – до 30 метрів за секунду.
У Києві оголосили І рівень небезпеки – жовтий. Там вітер досягне швидкості 15-20 метрів за секунду. Така ж ситуація буде в усьому регіоні.
Рятувальники просять українців бути уважними та обережними.
На Півночі України синоптики обіцяють мокрий сніг. Сніжитиме у Київській, Житомирській, Сумській, Чернігівській, Волинській та Рівненській областях.
Температура повітря у низці регіонів різко опуститься.
У високогір'ях Івано-Франківської та Закарпатської областей можуть зійти лавини.
Хоча в Україну прийшло потепління, у Карпатах досі морози. Зокрема, у суботу, 6 березня, на вершині гори Піп Іван зафіксували -15 градусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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