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Штормове попередження: Україна потерпатиме від поривів вітру

Штормове попередження: Україна потерпатиме від поривів вітру
Рятувальники попередили, що у неділю, 7 березня, фактично усі регіони України потерпатимуть від поривів вітру.

Він сягатиме 15-20 метрів за секунду. Інформують на сайті ДСНС.

Зокрема, у Карпатах – до 30 метрів за секунду.

У Києві оголосили І рівень небезпеки – жовтий. Там вітер досягне швидкості 15-20 метрів за секунду. Така ж ситуація буде в усьому регіоні.

Рятувальники просять українців бути уважними та обережними.

На Півночі України синоптики обіцяють мокрий сніг. Сніжитиме у Київській, Житомирській, Сумській, Чернігівській, Волинській та Рівненській областях.

Температура повітря у низці регіонів різко опуститься.
У високогір'ях Івано-Франківської та Закарпатської областей можуть зійти лавини.

Хоча в Україну прийшло потепління, у Карпатах досі морози. Зокрема, у суботу, 6 березня, на вершині гори Піп Іван зафіксували -15 градусів.

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Теги: вітер, погода, ДСНС, штормове попередження
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