Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

7 167 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 7 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 466 дітей та 172 медпрацівники.Про це інформує на сторінці у фейсбуці МОЗ України.Так, за минулу добу:- госпіталізували – 3 956 осіб;- летальних випадків – 103;- одужало – 2 147 осіб;- зробили тестувань за добу – 46 304 (зокрема методом ПЛР – 24 868, методом ІФА – 3 927, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 17 509).За весь час пандемії в Україні:- захворіло – 1 401 228 осіб;- одужало – 1 196 520 осіб;- летальних випадків – 27 022;- провели ПЛР-тестувань – 7 126 226.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 432 випадки;Вінницька область – 587 випадків;Волинська область – 129 випадків;Дніпропетровська область – 362 випадки;Донецька область – 217 випадків;Житомирська область – 747 випадків;Закарпатська область – 503 випадки;Запорізька область – 82 випадки;Івано-Франківська область – 543 випадки;Київська область – 366 випадків;Кіровоградська область – 46 випадків;Луганська область – 18 випадків;Львівська область – 601 випадок;Миколаївська область – 184 випадки;Одеська область – 356 випадків;Полтавська область – 120 випадків;Рівненська область – 89 випадків;Сумська область – 127 випадків;Тернопільська область – 256 випадків;Харківська область – 362 випадки;Херсонська область – 35 випадків;Хмельницька область – 361 випадок;Черкаська область – 94 випадки;Чернівецька область – 441 випадок;Чернігівська область – 109 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.