На Волині злодій вкрав у чоловіка на зупинці планшет





Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду, - пишуть



Крадіжка трапилася 20 вересня минулого року у селі Хорлупи Ківерцівського району. Раніше судимий крадій викрав з сумки потерпілого планшет Nomi Ultra разом із чохлом до нього. Сума збитків – 1 968 гривень.



Після затримання крадій намагався відкупитися від поліцейських. У службовому автомобілі він запропонував їм 500 гривень хабара, аби ті його відпустили, однак правоохоронці відмовилися.



У суді обвинувачений повністю визнав свою вину. Потерпілий вказав, що йому відшкодували збитки, обвинувачений попросив у нього вибачення, тож просив суворо його не карати.



Проте суд врахував ту обставину, що крадій неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, призначивши йому 2,5 року позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівському районі в чоловіка, який був на зупинці, вкрали з сумки планшет. Коли ж крадія спіймали, він намагався відкупитися від поліції за 500 гривень.Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду, - пишуть Волинські новини Крадіжка трапилася 20 вересня минулого року у селі Хорлупи Ківерцівського району. Раніше судимий крадій викрав з сумки потерпілого планшет Nomi Ultra разом із чохлом до нього. Сума збитків – 1 968 гривень.Після затримання крадій намагався відкупитися від поліцейських. У службовому автомобілі він запропонував їм 500 гривень хабара, аби ті його відпустили, однак правоохоронці відмовилися.У суді обвинувачений повністю визнав свою вину. Потерпілий вказав, що йому відшкодували збитки, обвинувачений попросив у нього вибачення, тож просив суворо його не карати.Проте суд врахував ту обставину, що крадій неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, призначивши йому 2,5 року позбавлення волі.

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