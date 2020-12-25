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На Волині злодій вкрав у чоловіка на зупинці планшет

На Волині злодій вкрав у чоловіка на зупинці планшет
У Ківерцівському районі в чоловіка, який був на зупинці, вкрали з сумки планшет. Коли ж крадія спіймали, він намагався відкупитися від поліції за 500 гривень.

Про це стало відомо з вироку Ківерцівського районного суду, - пишуть Волинські новини.

Крадіжка трапилася 20 вересня минулого року у селі Хорлупи Ківерцівського району. Раніше судимий крадій викрав з сумки потерпілого планшет Nomi Ultra разом із чохлом до нього. Сума збитків – 1 968 гривень.

Після затримання крадій намагався відкупитися від поліцейських. У службовому автомобілі він запропонував їм 500 гривень хабара, аби ті його відпустили, однак правоохоронці відмовилися.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину. Потерпілий вказав, що йому відшкодували збитки, обвинувачений попросив у нього вибачення, тож просив суворо його не карати.

Проте суд врахував ту обставину, що крадій неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, призначивши йому 2,5 року позбавлення волі.

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Теги: злодій, планшет, Волинь
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