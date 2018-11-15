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У Ковелі вночі сталась масова бійка: на місці події працювала «швидка» і поліція. ФОТО. ВІДЕО

У Ковелі вночі сталась масова бійка: на місці події працювала «швидка» і поліція. ФОТО. ВІДЕО
В ніч на 7 березня у центрі Ковеля трапилося дві бійки.

Одну сутичку затіяли біля ресторану на вулиці Міцкевича. На місце події прибули два екіпажі поліції, - пише видання Ковель медіа.

Через годину в центрі міста біля супермаркету виник ще один конфлікт за участі приблизно 30-ти осіб, який переріс у жорстоку бійку. Одного чоловіка сильно вдарили по голові, він упав на землю та почав стікати кров’ю.

На місце події прибули правоохоронці. Крім того, прибігло ще біля 10 нацгвардійців. Очевидці викликали "швидку", яка надала допомогу потерпілим.

За словами свідків події, одного учасника конфлікту затримали біля стадіону «Верес».

Деталі обох інцидентів встановлюватиме поліція.

У Ковелі вночі сталась масова бійка: на місці події працювала «швидка» і поліція. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі вночі сталась масова бійка: на місці події працювала «швидка» і поліція. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі вночі сталась масова бійка: на місці події працювала «швидка» і поліція. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі вночі сталась масова бійка: на місці події працювала «швидка» і поліція. ФОТО. ВІДЕО
У Ковелі вночі сталась масова бійка: на місці події працювала «швидка» і поліція. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: бійка, Ковель, швидка, поліція
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