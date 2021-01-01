За останню добу на Волині виявили 129 нових випадків захворювання на коронавірус
Сьогодні, 10:28
На Волині за минулу добу виявили 129 нових хворих на COVID-19.
Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, за останню добу коронавірус виявили:
м. Луцьк – 51,
Луцький район – 11,
Горохівський район – 5,
Ківерцівський район – 7,
Рожищенський район – 11,
м. Нововолинськ – 12,
Іваничівський район – 1,
Ковельський район – 17,
Ратнівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 1,
Любешівський район – 3,
Маневицький район - 7.
Усього cтаном на 7 березня в області зареєстрували 41 260 випадків.
Одужало – 37 608 осіб (за останню добу – 91).
Летальні випадки – 655 (за останню добу - 0).
Методом ПЛР всього обстежено 165 922 особи, за минулу добу обстежено - 474 особи.
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Про це інформують у Волинській ОДА.
Так, за останню добу коронавірус виявили:
м. Луцьк – 51,
Луцький район – 11,
Горохівський район – 5,
Ківерцівський район – 7,
Рожищенський район – 11,
м. Нововолинськ – 12,
Іваничівський район – 1,
Ковельський район – 17,
Ратнівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 1,
Любешівський район – 3,
Маневицький район - 7.
Усього cтаном на 7 березня в області зареєстрували 41 260 випадків.
Одужало – 37 608 осіб (за останню добу – 91).
Летальні випадки – 655 (за останню добу - 0).
Методом ПЛР всього обстежено 165 922 особи, за минулу добу обстежено - 474 особи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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