За останню добу на Волині виявили 129 нових випадків захворювання на коронавірус





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, за останню добу коронавірус виявили:



м. Луцьк – 51,

Луцький район – 11,

Горохівський район – 5,

Ківерцівський район – 7,

Рожищенський район – 11,

м. Нововолинськ – 12,

Іваничівський район – 1,

Ковельський район – 17,

Ратнівський район – 3,

Камінь-Каширський район – 1,

Любешівський район – 3,

Маневицький район - 7.



Усього cтаном на 7 березня в області зареєстрували 41 260 випадків.

Одужало – 37 608 осіб (за останню добу – 91).

Летальні випадки – 655 (за останню добу - 0).



Методом ПЛР всього обстежено 165 922 особи, за минулу добу обстежено - 474 особи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині за минулу добу виявили 129 нових хворих на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, за останню добу коронавірус виявили:м. Луцьк – 51,Луцький район – 11,Горохівський район – 5,Ківерцівський район – 7,Рожищенський район – 11,м. Нововолинськ – 12,Іваничівський район – 1,Ковельський район – 17,Ратнівський район – 3,Камінь-Каширський район – 1,Любешівський район – 3,Маневицький район - 7.Усього cтаном на 7 березня в області зареєстрували 41 260 випадків.Одужало – 37 608 осіб (за останню добу – 91).Летальні випадки – 655 (за останню добу - 0).Методом ПЛР всього обстежено 165 922 особи, за минулу добу обстежено - 474 особи.

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