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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За останню добу на Волині виявили 129 нових випадків захворювання на коронавірус

За останню добу на Волині виявили 129 нових випадків захворювання на коронавірус
На Волині за минулу добу виявили 129 нових хворих на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, за останню добу коронавірус виявили:

м. Луцьк – 51,
Луцький район – 11,
Горохівський район – 5,
Ківерцівський район – 7,
Рожищенський район – 11,
м. Нововолинськ – 12,
Іваничівський район – 1,
Ковельський район – 17,
Ратнівський район – 3,
Камінь-Каширський район – 1,
Любешівський район – 3,
Маневицький район - 7.

Усього cтаном на 7 березня в області зареєстрували 41 260 випадків.
Одужало – 37 608 осіб (за останню добу – 91).
Летальні випадки – 655 (за останню добу - 0).

Методом ПЛР всього обстежено 165 922 особи, за минулу добу обстежено - 474 особи.

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Теги: коронавірус, Волинь, випадки, хвороба
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