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Автотроща автобуса у Польщі: 9 українців – у тяжкому стані в лікарні

Автотроща автобуса у Польщі: 9 українців – у тяжкому стані в лікарні
Дев'ятеро з 35 постраждалих у ДТП, в яку потрапив український автобус у Польщі, перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Нагадаємо, що 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску «Корчова–Краківець» автобус «Познань-Херсон» (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 осіб та 35 осіб госпіталізували до лікувальних закладів. За сприяння консулів 24 особи відправили до України.

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"Станом на 7 год. 7 березня за інформацією МЗС України в лікувальних закладах перебуває 28 осіб (з них 9 у тяжкому стані). На місці працюють представники Генерального консульства України в Любліні", - йдеться у повідомлені ДСНС України.

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Теги: аварія, Польща, українці, смерть, потерпілі
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