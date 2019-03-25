Автотроща автобуса у Польщі: 9 українців – у тяжкому стані в лікарні
Сьогодні, 10:45
Дев'ятеро з 35 постраждалих у ДТП, в яку потрапив український автобус у Польщі, перебувають у тяжкому стані.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Нагадаємо, що 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску «Корчова–Краківець» автобус «Познань-Херсон» (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 осіб та 35 осіб госпіталізували до лікувальних закладів. За сприяння консулів 24 особи відправили до України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Назвали попередню причину аварії у Польщі з багатьма загиблими і травмованими українцями
"Станом на 7 год. 7 березня за інформацією МЗС України в лікувальних закладах перебуває 28 осіб (з них 9 у тяжкому стані). На місці працюють представники Генерального консульства України в Любліні", - йдеться у повідомлені ДСНС України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Нагадаємо, що 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску «Корчова–Краківець» автобус «Познань-Херсон» (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, внаслідок чого загинуло 5 осіб та 35 осіб госпіталізували до лікувальних закладів. За сприяння консулів 24 особи відправили до України.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Назвали попередню причину аварії у Польщі з багатьма загиблими і травмованими українцями
"Станом на 7 год. 7 березня за інформацією МЗС України в лікувальних закладах перебуває 28 осіб (з них 9 у тяжкому стані). На місці працюють представники Генерального консульства України в Любліні", - йдеться у повідомлені ДСНС України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Укрзалізниця» зупиняє продаж квитків на Закарпаття
Сьогодні, 12:00
Автотроща автобуса у Польщі: 9 українців – у тяжкому стані в лікарні
Сьогодні, 10:45
У Ковелі вночі сталась масова бійка: на місці події працювала «швидка» і поліція. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 09:44