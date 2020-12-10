Підсумки тижня з Ковельським міським головою Ігорем Чайкою: 1-5 березня. ВІДЕО

До уваги читачів пропонуємо дайджест робочого тижня, 1-5 березня, з міським головою КовеляЗокрема, на всіх оперативних нарадах Ковельради цього тижня, основним питанням був рівень води у річці Турія та підтоплення окремих районів Ковеля.2 березня у Ковелі стартувала вакцинація проти коронавірусу. Першими щеплення отримали 40 медичних працівників. Першою серед медиків вакцинувалася сімейний лікар амбулаторії ЗПСМ №1. Для проведення вакцинації у Ковелі створили дві мобільні бригади, які після проходження відповідного навчання щеплюватимуть охочих в організованих колективах.3 березня у Ковелі на сцені Палацу учнівської молоді відбувся фінал конкурсу української патріотичної сучасної пісні "Срібні дзвіночки".4 березня на позачерговій сесії Ковельської міської ради затверджено рішення про прийняття у комунальну власність Ковельської територіальної громади з державної 316 гектарів земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Вони знаходились за межами населених пунктів сільських рад, що увійшли до Ковельської територіальної громади. Також затвердили кандидатури ще двох старох. Так,опікуватиметься Білином та Колодницею.Старостою сіл Ружин, Городилець, Клевецьк став5 березня, у переддень жіночого свята, міський голова Ковеля привітав дружин загиблих Героїв АТО. А продовжились вітання цього дня у народному домі "Просвіта", де оркестр "Кантабіле" подарував присітнім у залі жінкам концертну програму "Музика любові".