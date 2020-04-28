На Волині виявили двох водіїв-іноземців, які перевищили швидкість

Прикордонники Луцького загону 6 березня вручили двом іноземцям копії постанов про накладення стягнень.Так, стосовно громадянина Білорусі, який повертався з України додому через пункт пропуску «Доманове» на вантажівці білоруської реєстрації, спрацювала одна з баз даних правоохоронців, - інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби.Виявилося, що іноземець днями, прямуючи трасою «Київ-Одеса», перевищив встановлені обмеження швидкості руху транспортних засобів на 23 км/год.Інший іноземець – громадянин Латвії, який на 43 км перевищив швидкість, на автомобілі Chevrolet литовської реєстрації прямував до Польщі через пункт пропуску «Ягодин».Нагадаємо, що з 19 листопада минулого року іноземні громадяни, які заїхали на своїх авто в Україну і громадяни України, котрі їздять на машинах з номерами іноземної реєстрації, несуть відповідальність за перевищення швидкості та порушення інших ПДР.