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У центрі Рівного горів гриль-бар. ФОТО. ВІДЕО

У центрі Рівного горів гриль-бар. ФОТО. ВІДЕО
В центрі Рівного рятувальники ліквідували пожежу у гриль-барі, недопустивши поширення вогню на поряд розташований магазин одягу.

Про це інформує ДСНС у Рівненській області.

Так, 7 березня о 08:45 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу у гриль-барі «Dvir» на вулиці С.Петлюри.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходиться у середині гриль-бару біля барної стійки. Існувала загроза швидкому поширенню вогню на все приміщення закладу та поширенню вогню на другий поверх, де розміщувався магазин одягу "4 сезони".

Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.

О 09:10 пожежу локалізували, а о 09:36 ліквідували. Жертв та постраждалих немає. На момент виникнення пожежі гриль-бар був зачинений і в середині не було відвідувачів. Під час пожежі рятувальники винесли з приміщенні кисневий балон.

Вогонь пошкодив 50 м.кв. приміщення залу гриль-бару. До гасіння залучали п'ять одиниць спецтехніки ДСНС та 23 рятувальника.
Причина та збитки від пожежі встановлюють.


У центрі Рівного горів гриль-бар. ФОТО. ВІДЕО
У центрі Рівного горів гриль-бар. ФОТО. ВІДЕО
У центрі Рівного горів гриль-бар. ФОТО. ВІДЕО
У центрі Рівного горів гриль-бар. ФОТО. ВІДЕО
У центрі Рівного горів гриль-бар. ФОТО. ВІДЕО
У центрі Рівного горів гриль-бар. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: пожежа, Рівне
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