У центрі Рівного горів гриль-бар. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:12
В центрі Рівного рятувальники ліквідували пожежу у гриль-барі, недопустивши поширення вогню на поряд розташований магазин одягу.
Про це інформує ДСНС у Рівненській області.
Так, 7 березня о 08:45 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу у гриль-барі «Dvir» на вулиці С.Петлюри.
Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходиться у середині гриль-бару біля барної стійки. Існувала загроза швидкому поширенню вогню на все приміщення закладу та поширенню вогню на другий поверх, де розміщувався магазин одягу "4 сезони".
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.
О 09:10 пожежу локалізували, а о 09:36 ліквідували. Жертв та постраждалих немає. На момент виникнення пожежі гриль-бар був зачинений і в середині не було відвідувачів. Під час пожежі рятувальники винесли з приміщенні кисневий балон.
Вогонь пошкодив 50 м.кв. приміщення залу гриль-бару. До гасіння залучали п'ять одиниць спецтехніки ДСНС та 23 рятувальника.
Причина та збитки від пожежі встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує ДСНС у Рівненській області.
Так, 7 березня о 08:45 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу у гриль-барі «Dvir» на вулиці С.Петлюри.
Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходиться у середині гриль-бару біля барної стійки. Існувала загроза швидкому поширенню вогню на все приміщення закладу та поширенню вогню на другий поверх, де розміщувався магазин одягу "4 сезони".
Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.
О 09:10 пожежу локалізували, а о 09:36 ліквідували. Жертв та постраждалих немає. На момент виникнення пожежі гриль-бар був зачинений і в середині не було відвідувачів. Під час пожежі рятувальники винесли з приміщенні кисневий балон.
Вогонь пошкодив 50 м.кв. приміщення залу гриль-бару. До гасіння залучали п'ять одиниць спецтехніки ДСНС та 23 рятувальника.
Причина та збитки від пожежі встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі біля дитсадка горіла трансформаторна підстанція. ВІДЕО
Сьогодні, 13:41
У центрі Рівного горів гриль-бар. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:12
«Укрзалізниця» зупиняє продаж квитків на Закарпаття
Сьогодні, 12:00