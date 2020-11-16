У центрі Рівного горів гриль-бар. ФОТО. ВІДЕО

В центрі Рівного рятувальники ліквідували пожежу у гриль-барі, недопустивши поширення вогню на поряд розташований магазин одягу.Про це інформує ДСНС у Рівненській області.Так, 7 березня о 08:45 на спецлінію "101" надійшло повідомлення про пожежу у гриль-барі «Dvir» на вулиці С.Петлюри.Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що осередок пожежі знаходиться у середині гриль-бару біля барної стійки. Існувала загроза швидкому поширенню вогню на все приміщення закладу та поширенню вогню на другий поверх, де розміщувався магазин одягу "4 сезони".Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору.О 09:10 пожежу локалізували, а о 09:36 ліквідували. Жертв та постраждалих немає. На момент виникнення пожежі гриль-бар був зачинений і в середині не було відвідувачів. Під час пожежі рятувальники винесли з приміщенні кисневий балон.Вогонь пошкодив 50 м.кв. приміщення залу гриль-бару. До гасіння залучали п'ять одиниць спецтехніки ДСНС та 23 рятувальника.Причина та збитки від пожежі встановлюють.