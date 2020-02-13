У Луцьку неповнолітній без водійських прав їздив містом за кермом Ford Mustang

Волинські патрульні виявили двох кермувальників, які не мали посвідчення водія.6 березня патрульні, які несли службу на стаціонарному посту "Цумань", що на автодорозі Устилуг — Луцьк — Рівне, виявили мопед Sabur, який рухався без номерного знаку, - інформує патрульна поліція Волинської області.Інспектори зупинили транспортний засіб, а у 34-річного керманича виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду на місці зупинки — 1,31 проміле, що в 6 разів перевищував допустиму норму.Також патрульні встановили, що мопед не зареєстрований у встановленому законом порядку, а водій не має права керування цим транспортним засобом.Згодом інший екіпаж волинських патрульних, під час патрулювання на вулиці Івана Франка, що у Луцьку, помітив авто Ford Mustang, який порушив ПДР.Під час перевірки документів, інспектори встановили, що керманич є неповнолітнім та не мав відповідної категорії для керування автомобілем.На обох керманичів патрульні склали адміністративний матеріал за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом)КУпАП. Окрім цього на водія мопеда склали матеріали за ч.1 ст.130 (Керування у стані сп’яніння) та ч.6 ст.121 (Порушення правил користування мотошоломами), а на водія автомобіля — ч.1 ст.122 (Порушення вимог дорожніх знаків) КУпАП.