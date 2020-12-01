У Ковелі біля дитсадка горіла трансформаторна підстанція. ВІДЕО
Сьогодні, 13:41
У Ковелі сьогодні, 7 березня, близько 9-ої години ранку сталася пожежа.
Горіла трансформаторна підстанція, яка знаходиться між вулицями Мечнікова та Сєченова, біля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №10 «Дзвіночок», - пише Ковель медіа.
Полум’я вдалося швидко приборкати. На місці пригоди працював наряд пожежників Ковельського міськрайонного відділу Управління ДСНС України у Волинській області.
За попередніми даними, ніхто не постраждав. Причини пожежі встановлюють.
Через надзвичайний випадок у районі підстанції на кількох вулицях відключили електроенергію.
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Горіла трансформаторна підстанція, яка знаходиться між вулицями Мечнікова та Сєченова, біля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №10 «Дзвіночок», - пише Ковель медіа.
Полум’я вдалося швидко приборкати. На місці пригоди працював наряд пожежників Ковельського міськрайонного відділу Управління ДСНС України у Волинській області.
За попередніми даними, ніхто не постраждав. Причини пожежі встановлюють.
Через надзвичайний випадок у районі підстанції на кількох вулицях відключили електроенергію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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