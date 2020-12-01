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У Ковелі біля дитсадка горіла трансформаторна підстанція. ВІДЕО

У Ковелі біля дитсадка горіла трансформаторна підстанція. ВІДЕО
У Ковелі сьогодні, 7 березня, близько 9-ої години ранку сталася пожежа.

Горіла трансформаторна підстанція, яка знаходиться між вулицями Мечнікова та Сєченова, біля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №10 «Дзвіночок», - пише Ковель медіа.

Полум’я вдалося швидко приборкати. На місці пригоди працював наряд пожежників Ковельського міськрайонного відділу Управління ДСНС України у Волинській області.

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Причини пожежі встановлюють.

Через надзвичайний випадок у районі підстанції на кількох вулицях відключили електроенергію.


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Теги: Ковель, пожежа, підстанція
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