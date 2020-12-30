вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Рівненщині водій за кермом BMW X6 збив мотоцикліста

На Рівненщині водій за кермом BMW X6 збив мотоцикліста
У селі Серники на Рівненщині сталась аварія, у якій травмувався мотоцикліст.

Повідомлення про ДТП надійшло до поліції від медиків о 20:30 шостого березня, - пише ГУНП у Рівненській області.

Поліцейські попередньо встановили, що на вулиці Центральній 31-річний водій автомобіля BMW X6 під час повороту ліворуч не надав переваги в русі та допустив зіткнення із мотоциклом VIPER, яким керував 23-річний місцевий житель.

Внаслідок автопригоди керманича двоколісного із політравмою госпіталізували до лікарні. Більше у автопригоді ніхто не постраждав. У водіїв відібрали зразки крові.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відділення поліції №2 (смт Зарічне) Вараського районного відділу розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини події.

На Рівненщині водій за кермом BMW X6 збив мотоцикліста
На Рівненщині водій за кермом BMW X6 збив мотоцикліста



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Рівненщина, ДТП, мотоцикліст
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Рівненщині водій за кермом BMW X6 збив мотоцикліста
Сьогодні, 15:17
Юний співак з Волині отримав гран-прі на всеукраїнському вокальному конкурсі
Сьогодні, 15:01
Жінок-військовослужбовців з волинської бригади вітали зі святом 8 Березня. ФОТО
Сьогодні, 14:13
У Ковелі біля дитсадка горіла трансформаторна підстанція. ВІДЕО
Сьогодні, 13:41
У центрі Рівного горів гриль-бар. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:12
Схожі новини
На Рівненщині вантажівка протаранила відбійник: дорога засипана борошном На Рівненщині вантажівка протаранила відбійник: дорога засипана борошном
06 березень, 10:15
На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст збив на смерть чоловіка На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст збив на смерть чоловіка
30 грудень, 2020, 15:35
На Рівненщині загинув 14-річний хлопець, який їхав на мотоциклі без шолома На Рівненщині загинув 14-річний хлопець, який їхав на мотоциклі без шолома
30 жовтень, 2020, 14:40
На Волині мотоцикліст злетів у кювет, чоловік – у реанімації На Волині мотоцикліст злетів у кювет, чоловік – у реанімації
29 вересень, 2020, 11:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Рівненщині водій за кермом BMW X6 збив мотоцикліста
Сьогодні, 15:17
 0
Юний співак з Волині отримав гран-прі на всеукраїнському вокальному конкурсі
Сьогодні, 15:01
 0
Жінок-військовослужбовців з волинської бригади вітали зі святом 8 Березня. ФОТО
Сьогодні, 14:13
 0
У Ковелі біля дитсадка горіла трансформаторна підстанція. ВІДЕО
Сьогодні, 13:41
 0
У центрі Рівного горів гриль-бар. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 13:12
 0
Медіа
відео
1/8