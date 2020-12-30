На Рівненщині водій за кермом BMW X6 збив мотоцикліста
Сьогодні, 15:17
У селі Серники на Рівненщині сталась аварія, у якій травмувався мотоцикліст.
Повідомлення про ДТП надійшло до поліції від медиків о 20:30 шостого березня, - пише ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські попередньо встановили, що на вулиці Центральній 31-річний водій автомобіля BMW X6 під час повороту ліворуч не надав переваги в русі та допустив зіткнення із мотоциклом VIPER, яким керував 23-річний місцевий житель.
Внаслідок автопригоди керманича двоколісного із політравмою госпіталізували до лікарні. Більше у автопригоді ніхто не постраждав. У водіїв відібрали зразки крові.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відділення поліції №2 (смт Зарічне) Вараського районного відділу розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини події.
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Повідомлення про ДТП надійшло до поліції від медиків о 20:30 шостого березня, - пише ГУНП у Рівненській області.
Поліцейські попередньо встановили, що на вулиці Центральній 31-річний водій автомобіля BMW X6 під час повороту ліворуч не надав переваги в русі та допустив зіткнення із мотоциклом VIPER, яким керував 23-річний місцевий житель.
Внаслідок автопригоди керманича двоколісного із політравмою госпіталізували до лікарні. Більше у автопригоді ніхто не постраждав. У водіїв відібрали зразки крові.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відділення поліції №2 (смт Зарічне) Вараського районного відділу розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини події.
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