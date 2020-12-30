На Рівненщині водій за кермом BMW X6 збив мотоцикліста

У селі Серники на Рівненщині сталась аварія, у якій травмувався мотоцикліст.Повідомлення про ДТП надійшло до поліції від медиків о 20:30 шостого березня, - пише ГУНП у Рівненській області.Поліцейські попередньо встановили, що на вулиці Центральній 31-річний водій автомобіля BMW X6 під час повороту ліворуч не надав переваги в русі та допустив зіткнення із мотоциклом VIPER, яким керував 23-річний місцевий житель.Внаслідок автопригоди керманича двоколісного із політравмою госпіталізували до лікарні. Більше у автопригоді ніхто не постраждав. У водіїв відібрали зразки крові.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відділення поліції №2 (смт Зарічне) Вараського районного відділу розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України.У рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини події.