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У Києві жорстоко вбили жінку-поліцейську

У Києві жорстоко вбили жінку-поліцейську
Затримали підозрювану у жорстокому вбивстві поліцейської у Києві.

Так, сьогодні, 7 березня, вночі поліцейські виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті на проспекті Миколи Бажана у Дарницькому районі столиці. Вбита – поліцейська, 1983 року народження, - інформує відділ комунікації поліції Києва.

На виклик про вбивство прибули слідчі та оперативники, були задіяні кінологи і криміналістична лабораторія.

«Місце події ретельно обстежили. Відразу опитали свідків та очевидців. Завдяки злагодженій роботі слідчих та оперативників центрального апарату Нацполіції та поліції Києва вдалося встановити підозрювану у вбивстві поліцейської. Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що жінки товаришували. Слідчі відпрацьовують усі версії скоєного», - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.




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Теги: вбивство, жінка, поліцейська, Київ
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