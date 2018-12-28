У Києві жорстоко вбили жінку-поліцейську

Затримали підозрювану у жорстокому вбивстві поліцейської у Києві.Так, сьогодні, 7 березня, вночі поліцейські виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті на проспекті Миколи Бажана у Дарницькому районі столиці. Вбита – поліцейська, 1983 року народження, - інформує відділ комунікації поліції Києва.На виклик про вбивство прибули слідчі та оперативники, були задіяні кінологи і криміналістична лабораторія.«Місце події ретельно обстежили. Відразу опитали свідків та очевидців. Завдяки злагодженій роботі слідчих та оперативників центрального апарату Нацполіції та поліції Києва вдалося встановити підозрювану у вбивстві поліцейської. Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що жінки товаришували. Слідчі відпрацьовують усі версії скоєного», - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.