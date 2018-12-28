У Києві жорстоко вбили жінку-поліцейську
Сьогодні, 16:50
Затримали підозрювану у жорстокому вбивстві поліцейської у Києві.
Так, сьогодні, 7 березня, вночі поліцейські виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті на проспекті Миколи Бажана у Дарницькому районі столиці. Вбита – поліцейська, 1983 року народження, - інформує відділ комунікації поліції Києва.
На виклик про вбивство прибули слідчі та оперативники, були задіяні кінологи і криміналістична лабораторія.
«Місце події ретельно обстежили. Відразу опитали свідків та очевидців. Завдяки злагодженій роботі слідчих та оперативників центрального апарату Нацполіції та поліції Києва вдалося встановити підозрювану у вбивстві поліцейської. Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що жінки товаришували. Слідчі відпрацьовують усі версії скоєного», - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, сьогодні, 7 березня, вночі поліцейські виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті на проспекті Миколи Бажана у Дарницькому районі столиці. Вбита – поліцейська, 1983 року народження, - інформує відділ комунікації поліції Києва.
На виклик про вбивство прибули слідчі та оперативники, були задіяні кінологи і криміналістична лабораторія.
«Місце події ретельно обстежили. Відразу опитали свідків та очевидців. Завдяки злагодженій роботі слідчих та оперативників центрального апарату Нацполіції та поліції Києва вдалося встановити підозрювану у вбивстві поліцейської. Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомо, що жінки товаришували. Слідчі відпрацьовують усі версії скоєного», - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Києві жорстоко вбили жінку-поліцейську
Сьогодні, 16:50
Розповіли, скільки волинян у 2021 році змінили ім'я по батькові
Сьогодні, 16:16
На Рівненщині водій за кермом BMW X6 збив мотоцикліста
Сьогодні, 15:17