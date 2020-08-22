Битва поглядів та жіночий поєдинок: у Луцьку проходить міжнародний професійний турнір з ММА





Щоб опинитись у луцькому октагоні подали заявки бійці із чотирьох країн, - розповів Олександр Кулаков.



У рамках турніру проводять 11 поєдинків, один із яких - жіночий. Зі слів організаторів, до цього у Луцьку жінки в октагоні не змагалися.



Напередодні, коли усі спортсмени міжнародного турніру дісталися до Луцька, організували "битву поглядів".



Бійці, перш ніж зустрітися в октагоні, фіксували вагову категорію. Один навпроти одного намагалися здолати суперника поглядом.



Участь у змаганнях підтвердили 20 бійців. Через пандемію приїхати змогли не усі охочі.



"Подали заявки спортсмени з Таджикистану, Азербайджану, Вірменії та Білорусі. Були проблеми з візами для спортсменів з Ірану через ситуацію з коронавірусом, але ми сподіваємося, що вони до нас долучаться на інших змаганнях", - розповів Олександр Кулаков.



Луцьк на міжнародному турнірі представляють четверо спортсменів: Олексій Альберда, Тарас Мельничук, Богдан Шаула та Андрій Протасюк. У рамках турніру заплановано професійні, аматорські, міжнародно-професійні та професійно-аматорські поєдинки різних вагових категорій.



У двох аматорських поєдинках в октагоні зустрінуться:



- вагова категорія 77 кг - Андрій Ганчар (м. Стрий) та Роман Гузь (м. Луцьк);

- вагова категорія 70 кг - Богдан Чорнейко (м. Стрий) та Олександр Слєпко (м. Луцьк).



У двох професійних поєдинках змагаються:



- вагова категорія 61 кг - Олексій Булай (Херсонська область) та Сергій Голеня (м. Київ);

- вагова категорія 77 кг - Богдан Катькін (м. Дніпро) та Ростислав Сукач (м. Львів).



У двох професійно-аматорських поєдинках зустрінуться:



- вагова категорія 70 кг - Роман Меленевич (м. Стрий) та Богдан Шаула (м. Луцьк);

- вагова категорія 61 кг - Олег Карпін (м. Стрий) та Андрій Протасюк (м. Луцьк).



У трьох міжнародно-професійних поєдинках:



- вагова категорія 61 кг - Фахріддін Іскандаров (Азербайджан) та Вадим Сакал (м. Тульчин);

- вагова категорія 77 кг - Мкртич Саркісян (Туреччина) та Антон Толошко (Білорусь);

- вагова категорія 93 кг - Ельчін Хусейнов (Азербайджан) та Олександр Городнюк (м. Березне).



У міжнародному професійно-аматорському поєдинку:



- вагова категорія 61 кг - Аль-Хаттабі Фірдавс (Таджикистан) та Максим Петровський (м. Луцьк).



У міжнародному поєдинку зустрінуться жінки:



- вагова категорія 57 кг - Каріна Чаплінская (Білорусь) та Каріна Бєлова (м. Луцьк).



У зв'язку з карантином турнір проводять без глядачів. Змагання - одноденні, результати поєдинків організатори обіцяють озвучити 8 березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку професійні бійці з ММА змагаються за першість у десятому міжнародному професійному турнірі.Щоб опинитись у луцькому октагоні подали заявки бійці із чотирьох країн, - розповів Суспільному організатор турніруУ рамках турніру проводять 11 поєдинків, один із яких - жіночий. Зі слів організаторів, до цього у Луцьку жінки в октагоні не змагалися.Напередодні, коли усі спортсмени міжнародного турніру дісталися до Луцька, організували "битву поглядів".Бійці, перш ніж зустрітися в октагоні, фіксували вагову категорію. Один навпроти одного намагалися здолати суперника поглядом.Участь у змаганнях підтвердили 20 бійців. Через пандемію приїхати змогли не усі охочі."Подали заявки спортсмени з Таджикистану, Азербайджану, Вірменії та Білорусі. Були проблеми з візами для спортсменів з Ірану через ситуацію з коронавірусом, але ми сподіваємося, що вони до нас долучаться на інших змаганнях", - розповів Олександр Кулаков.Луцьк на міжнародному турнірі представляють четверо спортсменів:та. У рамках турніру заплановано професійні, аматорські, міжнародно-професійні та професійно-аматорські поєдинки різних вагових категорій.У двох аматорських поєдинках в октагоні зустрінуться:- вагова категорія 77 кг -(м. Стрий) та(м. Луцьк);- вагова категорія 70 кг -(м. Стрий) та(м. Луцьк).У двох професійних поєдинках змагаються:- вагова категорія 61 кг -(Херсонська область) та(м. Київ);- вагова категорія 77 кг -(м. Дніпро) та(м. Львів).У двох професійно-аматорських поєдинках зустрінуться:- вагова категорія 70 кг -(м. Стрий) та(м. Луцьк);- вагова категорія 61 кг -(м. Стрий) та(м. Луцьк).У трьох міжнародно-професійних поєдинках:- вагова категорія 61 кг -(Азербайджан) та(м. Тульчин);- вагова категорія 77 кг -(Туреччина) та(Білорусь);- вагова категорія 93 кг -(Азербайджан) та(м. Березне).У міжнародному професійно-аматорському поєдинку:- вагова категорія 61 кг -(Таджикистан) та(м. Луцьк).У міжнародному поєдинку зустрінуться жінки:- вагова категорія 57 кг -(Білорусь) та(м. Луцьк).У зв'язку з карантином турнір проводять без глядачів. Змагання - одноденні, результати поєдинків організатори обіцяють озвучити 8 березня.

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