Битва поглядів та жіночий поєдинок: у Луцьку проходить міжнародний професійний турнір з ММА
Сьогодні, 22:27
У Луцьку професійні бійці з ММА змагаються за першість у десятому міжнародному професійному турнірі.
Щоб опинитись у луцькому октагоні подали заявки бійці із чотирьох країн, - розповів Суспільному організатор турніру Олександр Кулаков.
У рамках турніру проводять 11 поєдинків, один із яких - жіночий. Зі слів організаторів, до цього у Луцьку жінки в октагоні не змагалися.
Напередодні, коли усі спортсмени міжнародного турніру дісталися до Луцька, організували "битву поглядів".
Бійці, перш ніж зустрітися в октагоні, фіксували вагову категорію. Один навпроти одного намагалися здолати суперника поглядом.
Участь у змаганнях підтвердили 20 бійців. Через пандемію приїхати змогли не усі охочі.
"Подали заявки спортсмени з Таджикистану, Азербайджану, Вірменії та Білорусі. Були проблеми з візами для спортсменів з Ірану через ситуацію з коронавірусом, але ми сподіваємося, що вони до нас долучаться на інших змаганнях", - розповів Олександр Кулаков.
Луцьк на міжнародному турнірі представляють четверо спортсменів: Олексій Альберда, Тарас Мельничук, Богдан Шаула та Андрій Протасюк. У рамках турніру заплановано професійні, аматорські, міжнародно-професійні та професійно-аматорські поєдинки різних вагових категорій.
У двох аматорських поєдинках в октагоні зустрінуться:
- вагова категорія 77 кг - Андрій Ганчар (м. Стрий) та Роман Гузь (м. Луцьк);
- вагова категорія 70 кг - Богдан Чорнейко (м. Стрий) та Олександр Слєпко (м. Луцьк).
У двох професійних поєдинках змагаються:
- вагова категорія 61 кг - Олексій Булай (Херсонська область) та Сергій Голеня (м. Київ);
- вагова категорія 77 кг - Богдан Катькін (м. Дніпро) та Ростислав Сукач (м. Львів).
У двох професійно-аматорських поєдинках зустрінуться:
- вагова категорія 70 кг - Роман Меленевич (м. Стрий) та Богдан Шаула (м. Луцьк);
- вагова категорія 61 кг - Олег Карпін (м. Стрий) та Андрій Протасюк (м. Луцьк).
У трьох міжнародно-професійних поєдинках:
- вагова категорія 61 кг - Фахріддін Іскандаров (Азербайджан) та Вадим Сакал (м. Тульчин);
- вагова категорія 77 кг - Мкртич Саркісян (Туреччина) та Антон Толошко (Білорусь);
- вагова категорія 93 кг - Ельчін Хусейнов (Азербайджан) та Олександр Городнюк (м. Березне).
У міжнародному професійно-аматорському поєдинку:
- вагова категорія 61 кг - Аль-Хаттабі Фірдавс (Таджикистан) та Максим Петровський (м. Луцьк).
У міжнародному поєдинку зустрінуться жінки:
- вагова категорія 57 кг - Каріна Чаплінская (Білорусь) та Каріна Бєлова (м. Луцьк).
У зв'язку з карантином турнір проводять без глядачів. Змагання - одноденні, результати поєдинків організатори обіцяють озвучити 8 березня.
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Щоб опинитись у луцькому октагоні подали заявки бійці із чотирьох країн, - розповів Суспільному організатор турніру Олександр Кулаков.
У рамках турніру проводять 11 поєдинків, один із яких - жіночий. Зі слів організаторів, до цього у Луцьку жінки в октагоні не змагалися.
Напередодні, коли усі спортсмени міжнародного турніру дісталися до Луцька, організували "битву поглядів".
Бійці, перш ніж зустрітися в октагоні, фіксували вагову категорію. Один навпроти одного намагалися здолати суперника поглядом.
Участь у змаганнях підтвердили 20 бійців. Через пандемію приїхати змогли не усі охочі.
"Подали заявки спортсмени з Таджикистану, Азербайджану, Вірменії та Білорусі. Були проблеми з візами для спортсменів з Ірану через ситуацію з коронавірусом, але ми сподіваємося, що вони до нас долучаться на інших змаганнях", - розповів Олександр Кулаков.
Луцьк на міжнародному турнірі представляють четверо спортсменів: Олексій Альберда, Тарас Мельничук, Богдан Шаула та Андрій Протасюк. У рамках турніру заплановано професійні, аматорські, міжнародно-професійні та професійно-аматорські поєдинки різних вагових категорій.
У двох аматорських поєдинках в октагоні зустрінуться:
- вагова категорія 77 кг - Андрій Ганчар (м. Стрий) та Роман Гузь (м. Луцьк);
- вагова категорія 70 кг - Богдан Чорнейко (м. Стрий) та Олександр Слєпко (м. Луцьк).
У двох професійних поєдинках змагаються:
- вагова категорія 61 кг - Олексій Булай (Херсонська область) та Сергій Голеня (м. Київ);
- вагова категорія 77 кг - Богдан Катькін (м. Дніпро) та Ростислав Сукач (м. Львів).
У двох професійно-аматорських поєдинках зустрінуться:
- вагова категорія 70 кг - Роман Меленевич (м. Стрий) та Богдан Шаула (м. Луцьк);
- вагова категорія 61 кг - Олег Карпін (м. Стрий) та Андрій Протасюк (м. Луцьк).
У трьох міжнародно-професійних поєдинках:
- вагова категорія 61 кг - Фахріддін Іскандаров (Азербайджан) та Вадим Сакал (м. Тульчин);
- вагова категорія 77 кг - Мкртич Саркісян (Туреччина) та Антон Толошко (Білорусь);
- вагова категорія 93 кг - Ельчін Хусейнов (Азербайджан) та Олександр Городнюк (м. Березне).
У міжнародному професійно-аматорському поєдинку:
- вагова категорія 61 кг - Аль-Хаттабі Фірдавс (Таджикистан) та Максим Петровський (м. Луцьк).
У міжнародному поєдинку зустрінуться жінки:
- вагова категорія 57 кг - Каріна Чаплінская (Білорусь) та Каріна Бєлова (м. Луцьк).
У зв'язку з карантином турнір проводять без глядачів. Змагання - одноденні, результати поєдинків організатори обіцяють озвучити 8 березня.
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