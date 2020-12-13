В Україні зірвали найбільший джекпот – 33 мільйони гривень





Про це повідомляється на сайті



"Неймовірно пощастило онлайн-гравцю Української національної лотереї. Він виграв найбільший джекпот України – 33 032 000 гривень", - зазначається у повідомленні.



Щасливчик придбав багатотиражний білет Супер Лото ще зранку 4 березня на 6 полів і 5 розіграшів поспіль.



Лототрон у 2078 тиражі обрав 05 19 24 34 38 46. Ці числа повністю збіглися з однією з комбінацій гравця і принесли дуже великий виграш.

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