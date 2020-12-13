В Україні зірвали найбільший джекпот – 33 мільйони гривень
Сьогодні, 21:45
Онлайн-гравець у суботу, 6 березня, зірвав найбільший джекпот України – 33 мільйони гривень.
Про це повідомляється на сайті Української національної лотереї.
"Неймовірно пощастило онлайн-гравцю Української національної лотереї. Він виграв найбільший джекпот України – 33 032 000 гривень", - зазначається у повідомленні.
Щасливчик придбав багатотиражний білет Супер Лото ще зранку 4 березня на 6 полів і 5 розіграшів поспіль.
Лототрон у 2078 тиражі обрав 05 19 24 34 38 46. Ці числа повністю збіглися з однією з комбінацій гравця і принесли дуже великий виграш.
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Про це повідомляється на сайті Української національної лотереї.
"Неймовірно пощастило онлайн-гравцю Української національної лотереї. Він виграв найбільший джекпот України – 33 032 000 гривень", - зазначається у повідомленні.
Щасливчик придбав багатотиражний білет Супер Лото ще зранку 4 березня на 6 полів і 5 розіграшів поспіль.
Лототрон у 2078 тиражі обрав 05 19 24 34 38 46. Ці числа повністю збіглися з однією з комбінацій гравця і принесли дуже великий виграш.
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