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В Україні зірвали найбільший джекпот – 33 мільйони гривень

В Україні зірвали найбільший джекпот – 33 мільйони гривень
Онлайн-гравець у суботу, 6 березня, зірвав найбільший джекпот України – 33 мільйони гривень.

Про це повідомляється на сайті Української національної лотереї.

"Неймовірно пощастило онлайн-гравцю Української національної лотереї. Він виграв найбільший джекпот України – 33 032 000 гривень", - зазначається у повідомленні.

Щасливчик придбав багатотиражний білет Супер Лото ще зранку 4 березня на 6 полів і 5 розіграшів поспіль.

Лототрон у 2078 тиражі обрав 05 19 24 34 38 46. Ці числа повністю збіглися з однією з комбінацій гравця і принесли дуже великий виграш.

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Теги: лотерея, джекпот, виграш
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