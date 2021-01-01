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У Луцьку відзначили жінок-ліквідаторок аварії на ЧАЕС

У Луцьку відзначили жінок-ліквідаторок аварії на ЧАЕС
У Луцьку відзначили двох жінок, які працювали під час ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це інформують на сайті Волинської обласної ради.

Заступник голови Волиньради Григорій Пустовіт нагородив Почесними грамотами Зінаїду Навроцьку та Світлану Богайчук.

"Жінки, які пройшли через випробування, заслуговують найщиріших слів вдячності. А Чорнобильська катастрофа стала випробуванням всесвітнього масштабу і в подоланні її наслідків важливу роль відіграли жінки, — зазначив Григорій Пустовіт. — Ми повинні казати "дякую" тим, хто не боячись, ризикуючи власним здоров'ям став на захист людства".

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Теги: ЧАЕС, ліквідаторки, відзнака
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