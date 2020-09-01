На Шацьких озерах хочуть збудувати реабілітаційний комплекс для атовців та спортсменів
Сьогодні, 08:15
Потужний реабілітаційний комплекс на Шацьких озерах має слугувати для реабілітації спортсменів та учасників АТО.
Про це стало відомо під час пресконференції з приводу 100 днів роботи Волинської облради. Повідомляють Волинські новини.
Голова облради Григорій Недопад повідомив, що ще взимку з колегами відвідав Західний реабілітаційно-спортивний центр у селі Сянки Львівської області. Він за своїми потужностями та матеріально-технічною базою є кращим і єдиним закладом такого рівня в Україні. Зі слів голови облради, подібний хочуть збудувати й на Волині. І Шацька територіальна громада вже погодилася виділити земельну ділянку на ці потреби.
«Є велика можливість і надія, що нам дозволять реалізувати цей проект на теренах області. В Шацькій громаді вже виділили земельну ділянку в мальовничому місці. Це багатомільярдний проект. Міністерство молоді та спорту нам вже окреслило дорожню карту і ми починаємо рухатися», - повідомив він.
Йдеться, зокрема, про подання до Уповноваженого Президента України з питань осіб з інвалідністю проекту «Будівництво центру олімпійської та паралімпійської підготовки з фізичною реабілітацією учасників АТО/ООС в с. Пульмо Ковельського району (озеро Пулемецьке)». У цьому закладі спортсмени зможуть не лише тренуватися, а й проходити реабілітацію після травм.
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Про це стало відомо під час пресконференції з приводу 100 днів роботи Волинської облради. Повідомляють Волинські новини.
Голова облради Григорій Недопад повідомив, що ще взимку з колегами відвідав Західний реабілітаційно-спортивний центр у селі Сянки Львівської області. Він за своїми потужностями та матеріально-технічною базою є кращим і єдиним закладом такого рівня в Україні. Зі слів голови облради, подібний хочуть збудувати й на Волині. І Шацька територіальна громада вже погодилася виділити земельну ділянку на ці потреби.
«Є велика можливість і надія, що нам дозволять реалізувати цей проект на теренах області. В Шацькій громаді вже виділили земельну ділянку в мальовничому місці. Це багатомільярдний проект. Міністерство молоді та спорту нам вже окреслило дорожню карту і ми починаємо рухатися», - повідомив він.
Йдеться, зокрема, про подання до Уповноваженого Президента України з питань осіб з інвалідністю проекту «Будівництво центру олімпійської та паралімпійської підготовки з фізичною реабілітацією учасників АТО/ООС в с. Пульмо Ковельського району (озеро Пулемецьке)». У цьому закладі спортсмени зможуть не лише тренуватися, а й проходити реабілітацію після травм.
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