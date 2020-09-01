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На Шацьких озерах хочуть збудувати реабілітаційний комплекс для атовців та спортсменів

На Шацьких озерах хочуть збудувати реабілітаційний комплекс для атовців та спортсменів
Потужний реабілітаційний комплекс на Шацьких озерах має слугувати для реабілітації спортсменів та учасників АТО.

Про це стало відомо під час пресконференції з приводу 100 днів роботи Волинської облради. Повідомляють Волинські новини.

Голова облради Григорій Недопад повідомив, що ще взимку з колегами відвідав Західний реабілітаційно-спортивний центр у селі Сянки Львівської області. Він за своїми потужностями та матеріально-технічною базою є кращим і єдиним закладом такого рівня в Україні. Зі слів голови облради, подібний хочуть збудувати й на Волині. І Шацька територіальна громада вже погодилася виділити земельну ділянку на ці потреби.

«Є велика можливість і надія, що нам дозволять реалізувати цей проект на теренах області. В Шацькій громаді вже виділили земельну ділянку в мальовничому місці. Це багатомільярдний проект. Міністерство молоді та спорту нам вже окреслило дорожню карту і ми починаємо рухатися», - повідомив він.

Йдеться, зокрема, про подання до Уповноваженого Президента України з питань осіб з інвалідністю проекту «Будівництво центру олімпійської та паралімпійської підготовки з фізичною реабілітацією учасників АТО/ООС в с. Пульмо Ковельського району (озеро Пулемецьке)». У цьому закладі спортсмени зможуть не лише тренуватися, а й проходити реабілітацію після травм.

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Теги: реабілітаційний комплекс, Шацькі озера
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