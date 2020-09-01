На Шацьких озерах хочуть збудувати реабілітаційний комплекс для атовців та спортсменів





Про це стало відомо під час пресконференції з приводу 100 днів роботи Волинської облради. Повідомляють



Голова облради Григорій Недопад повідомив, що ще взимку з колегами відвідав



«Є велика можливість і надія, що нам дозволять реалізувати цей проект на теренах області. В Шацькій громаді вже виділили земельну ділянку в мальовничому місці. Це багатомільярдний проект. Міністерство молоді та спорту нам вже окреслило дорожню карту і ми починаємо рухатися», - повідомив він.



Йдеться, зокрема, про подання до Уповноваженого Президента України з питань осіб з інвалідністю проекту «Будівництво центру олімпійської та паралімпійської підготовки з фізичною реабілітацією учасників АТО/ООС в с. Пульмо Ковельського району (озеро Пулемецьке)». У цьому закладі спортсмени зможуть не лише тренуватися, а й проходити реабілітацію після травм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потужний реабілітаційний комплекс на Шацьких озерах має слугувати для реабілітації спортсменів та учасників АТО.Про це стало відомо під час пресконференції з приводу 100 днів роботи Волинської облради. Повідомляють Волинські новини Голова облрадиповідомив, що ще взимку з колегами відвідав Західний реабілітаційно-спортивний центр у селі Сянки Львівської області . Він за своїми потужностями та матеріально-технічною базою є кращим і єдиним закладом такого рівня в Україні. Зі слів голови облради, подібний хочуть збудувати й на Волині. І Шацька територіальна громада вже погодилася виділити земельну ділянку на ці потреби.«Є велика можливість і надія, що нам дозволять реалізувати цей проект на теренах області. В Шацькій громаді вже виділили земельну ділянку в мальовничому місці. Це багатомільярдний проект. Міністерство молоді та спорту нам вже окреслило дорожню карту і ми починаємо рухатися», - повідомив він.Йдеться, зокрема, про подання до Уповноваженого Президента України з питань осіб з інвалідністю проекту «Будівництво центру олімпійської та паралімпійської підготовки з фізичною реабілітацією учасників АТО/ООС в с. Пульмо Ковельського району (озеро Пулемецьке)». У цьому закладі спортсмени зможуть не лише тренуватися, а й проходити реабілітацію після травм.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію