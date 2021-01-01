Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 березня. ПЕРЕЛІК

У місті Луцьку та у населених пунктах на території Волинської області на 9 березня заплановані планові вимкнення електроенергії.Про це йдеться у повідомленні ВАТ «Волиньобленерго».Так, у Луцьку, в період з 9:00 до 17:00 світла не буде на проспекті Волі 13-19, вулиці С. Бандери 20-24, Шопена 3,3а. З 13:30 до 17:00 електропостачання відключать на вулицях Волгоградській, Гуляницького, Алмазова, Миру 5-49, 8-50, Товарова, Ковельській 60.З 9:00 до 17:00 світла не буде у селі Граєвка, Поничів та Володимирівка. Також у цей часовий проміжок без електропостачання залишаться жителі вулиць Луцької 111а, 153, 115, Яновського 1-17, 2-26, Алябушева, Грисюка 8, Виговського, Олійника, Старицького 12-25, Федорова 3-7, Чорновола, Шахтарська 3-12, Ковельська 110, Шухевича 69-77, Глущенка, Дорошенка, Кобилиці, Некрасова у Володимирі-Волинського.З 9:00 до 17:00 світоа не буде у селі Ярівка.З 9:30 до 16:30 не буде світла у селах Михалє, Колона, Мовників,З 9:00 до 17:00 без електропостачання залишаться жителі сіл Добре, Черче, Хотешів, Черче, Видерта. З 10:00 до 12:00 світла не буде на вулицях Волі та Чкалова у Камені-Каширському.З 8:30 до 17:00 світла не буде в селі Муравище, Личани, а з 10:00 до 16:00 у селі Прилуцьке.З 9:00 до 11:00 без світла залишаться жителі вулиць Корольова, Прилісної, Смолярня у Ківерцях, а з 13:00 до 17:00 на вулиці Шевченка, 15, 18, 18а у районному центрі.З 9:00 до 17:00 світла не буде у селах Воля-Любитівська, Погіньки, Городище, Бруховичі.Локачинський районЗ 9:00 до 17:00 світла не буде у селах Колпитів, Запусти, Коритниця.З 9:00 до 17:00 світла не буде в селі Княгининок.З 9:00 до 18:00 без електропостачання залишаться жителі сіл Світязь, Висоцьк, Римачі, Хворостів.З 10:00 до 17:00 світла не буде у селі Судче, Нові Березичі, Мукошин.З 10:00 до 17:00 не буде світла у селах Новий Чорторийськ, Прилісне, Четвертня,З 9:00 до 17:00 світла не буде на вулицях Садовій 7-15, 20-32, Нововолинській 42-56, Шопена 9, 2-20, Мазепи, Героїв, Крут, Ломоносова 1-5, 2.З 9:30 до 17:00 світла не буде в селі Млиново, Заболоття та на вулицях Газіна, Проектній, а з 13:00 до 17:00 на вулиці Шевченка у селищі Ратне.З 9:00 до 17:00 світла не буде в селах Топільно, Іванчиці, Берегове, Романів, Доросині, Кроватка та на вулицях Гранична, 88-94, Героїв УПА, Коперніка,8-20, Спортивна,11,13, Ватутіна у місті Рожище.З 10:00 до 17:00 світла не буде в селах Любохини, Смолярі, Кримне, Смідин.З 10:00 до 16:30 світла не буде у селах Сомин, Городилець, Мокрець, Радовичі та селиші Луків.