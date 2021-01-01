8 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
Сьогодні, 11:58
У цей день світ відзначає Міжнародний жіночий день, День весняних крил і Міжнародний день планетаріїв.
У Таджикистані і Лаосі святкують День матері, в Малайзії - День султана, у США - День перевірки батарейок, День арахісу, залитого шоколадом, День коректорської правки, у Сирії – День революції, у Ліберії – День пам'яті про полеглих, - пише УНІАН.
Православна церква 8 березня вшановує пам'ять священномученика Полікарпа Смирнського. В народі свято називають «Полікарпов день». Існує повір'я, що дівчина, яка не змогла вийти заміж до Масниці, просидить «в дівках» до пізньої весни або навіть до літа. Тому подейкують, що з Полікарпа незаміжні сумують - «киснуть». За святом навіть закріпилася назва «кислі дівки». При цьому день вважається вдалим для спроб привернути до себе молодої людини. Якщо павук в цей день плете павутину - у сім'ї буде щастя. Знімати павутиння до Великодня не можна.
Що сьогодні не можна робити
Не можна починати прибирання в будинку.
Прикмети на 8 березня
Здавна існують погодні прикмети на цей день:
- швидкі і високі хмари – погода буде доброю;
- голосно співають синиці – незабаром встановиться тепла погода.
8 березня іменини у Олександра, Михайла, Сергія, Мойсея, Олексія, Миколи, Кузьми та Івана.
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У Таджикистані і Лаосі святкують День матері, в Малайзії - День султана, у США - День перевірки батарейок, День арахісу, залитого шоколадом, День коректорської правки, у Сирії – День революції, у Ліберії – День пам'яті про полеглих, - пише УНІАН.
Православна церква 8 березня вшановує пам'ять священномученика Полікарпа Смирнського. В народі свято називають «Полікарпов день». Існує повір'я, що дівчина, яка не змогла вийти заміж до Масниці, просидить «в дівках» до пізньої весни або навіть до літа. Тому подейкують, що з Полікарпа незаміжні сумують - «киснуть». За святом навіть закріпилася назва «кислі дівки». При цьому день вважається вдалим для спроб привернути до себе молодої людини. Якщо павук в цей день плете павутину - у сім'ї буде щастя. Знімати павутиння до Великодня не можна.
Що сьогодні не можна робити
Не можна починати прибирання в будинку.
Прикмети на 8 березня
Здавна існують погодні прикмети на цей день:
- швидкі і високі хмари – погода буде доброю;
- голосно співають синиці – незабаром встановиться тепла погода.
8 березня іменини у Олександра, Михайла, Сергія, Мойсея, Олексія, Миколи, Кузьми та Івана.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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