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В Україні планують створити «Карпатське коло курортів»

В Україні планують створити «Карпатське коло курортів»
Гірськолижні курорти західної України з'єднають дорогами й таким чином «закільцюють». Це дозволить туристам за один-два тижні відпочинку відвідати кілька локацій.

Про це розповіла голова Державного агентства розвитку туризму в Україні Мар'яна Олеськів, повідомляє Укрінформ.

Зараз агентство розвиває новий проєкт «Карпатське коло курортів». Це загальна кооперація з багатьма органами влади — в першу чергу, з Міністерством інфраструктури, «Укравтодором» і обласними державними адміністраціями.

«Сьогодні ми маємо прекрасні гори Карпати. І, на жаль, маємо в цьому регіоні не дуже розвинений гірськолижний туризм — в тому розумінні, як це може бути, як це розвивається в сусідніх країнах: Польщі, Словаччини, Румунії. І ми розуміємо, що гори знаходяться поруч, але їх не з'єднують дороги», — зазначила Олеськів.

В рамках проєкту планують з'єднати гірськолижні курорти в так зване «кільце».

«Завдяки цьому люди зможуть за тиждень-два відвідати не один курорт (наприклад, Буковель або Славське, або Боржаву, Пилипець), а відвідати їх усі, і перевірити якість послуг, які вони надають», — наголосила глава держагентства.

На думку Олеськів, також така синергія сприятиме своєрідній конкуренції між курортами в боротьбі за туриста, що призведе до підвищення якості послуг та зниження цін.

Будівництвом доріг між курортами займається «Укравтодор». Зараз йде робота по з'єднанню курортів Закарпатської області.

«Наприклад, з'єднання курортів Боржава й Славське. Сьогодні відстань між ними близько 20-30 км — через це доводиться їхати в об'їзд. Зараз будується пряма дорога, яка дозволить скоротити цю відстань... Багато доріг вже побудовані. Ось в минулі вихідні по одній з них я проїжджала, і це дійсно вражає», — поділилася керівник держагентства.

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Теги: Карпати, туризм, курорт, відпочинок, дорога
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