В авіакатастрофі загинув французький депутат і мільярдер

Олів'є Дассо.



Трагедія сталася у неділю, 7 березня, повідомляє Le Parisien, передає



Вертоліт, який здійснював приватний політ, впав у департаменті Кальвадос, що на північному заході країни. Пілот також загинув. Про причини катастрофи поки не повідомляється.



69-річний Олів'є Дассо, окрім політичної діяльності, займався бізнесом. Його статки оцінюються у мільярд євро.



Він є сином засновника французького аерокосмічного гіганта Dassault Aviation Сержа Дассо.



Співчуття у зв'язку із трагедією висловив президент Франції Еммануель Макрон.

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