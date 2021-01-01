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В авіакатастрофі загинув французький депутат і мільярдер

В авіакатастрофі загинув французький депутат і мільярдер
У Франції у результаті катастрофи вертольота загинув депутат національного парламенту Олів'є Дассо.

Трагедія сталася у неділю, 7 березня, повідомляє Le Parisien, передає Укрінформ.

Вертоліт, який здійснював приватний політ, впав у департаменті Кальвадос, що на північному заході країни. Пілот також загинув. Про причини катастрофи поки не повідомляється.

69-річний Олів'є Дассо, окрім політичної діяльності, займався бізнесом. Його статки оцінюються у мільярд євро.

Він є сином засновника французького аерокосмічного гіганта Dassault Aviation Сержа Дассо.

Співчуття у зв'язку із трагедією висловив президент Франції Еммануель Макрон.

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