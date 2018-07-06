вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Гнідавський цукровий завод забезпечує аграріїв Волині цінним органічним добривом

Гнідавський цукровий завод забезпечує аграріїв Волині цінним органічним добривом
Гнідавський цукровий завод почав реалізовувати мелясну барду для сільгосппідприємств Волині.

Про це повідомила прес-служба підприємства, пише agronews.ua.

Мелясна барда – це залишок від переробки цукрових буряків. Сільгосппідприємства використовують це органічне добриво для підживлення ґрунтів.

Спеціалісти переконують, що 10 т мелясної барди можуть замінити чотири мішки селітри, а беручи до уваги сьогоднішні ціни на добрива – це дуже вигідна пропозиція, тим більше, що мелясна барда є органічним добривом.

Мелясна барда пройшла всі необхідні експертизи вітчизняних та закордонних лабораторій, оцінивши вміст мінеральних добрив, провідні спеціалісти рекомендували використовувати цей продукт для підживлення сільгоспземель.

Сьогодні сільгосппідприємства Волині розпочали підготовку до весняно-польових робіт активно удобрюючи поля мелясною бардою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: мелясна барда, цукровий завод, добриво
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку відзначили жінок-ліквідаторок аварії на ЧАЕС
Сьогодні, 06:32
Гнідавський цукровий завод забезпечує аграріїв Волині цінним органічним добривом
Сьогодні, 05:38
В авіакатастрофі загинув французький депутат і мільярдер
Сьогодні, 04:17
У селі біля Луцька хочуть збудувати готель
Сьогодні, 03:39
У центрі Одеси сталася бійка зі стріляниною
Сьогодні, 02:29
Схожі новини
Цукровий завод відповів на закиди про спричинення смороду в Луцьку Цукровий завод відповів на закиди про спричинення смороду в Луцьку
06 липень, 2018, 19:31
Помер керівник Гнідавського цукрового заводу Помер керівник Гнідавського цукрового заводу
17 листопад, 2020, 09:26
Лучанка розповіла, як утилізує опале листя без шкоди для екології. ВІДЕО Лучанка розповіла, як утилізує опале листя без шкоди для екології. ВІДЕО
29 жовтень, 2020, 21:48
У Черкасах стався витік 100 тисяч тонн азотних добрив. ФОТО У Черкасах стався витік 100 тисяч тонн азотних добрив. ФОТО
15 жовтень, 2020, 02:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку відзначили жінок-ліквідаторок аварії на ЧАЕС
Сьогодні, 06:32
 0
Гнідавський цукровий завод забезпечує аграріїв Волині цінним органічним добривом
Сьогодні, 05:38
 0
В авіакатастрофі загинув французький депутат і мільярдер
Сьогодні, 04:17
 0
У селі біля Луцька хочуть збудувати готель
Сьогодні, 03:39
 0
У центрі Одеси сталася бійка зі стріляниною
Сьогодні, 02:29
 0
Медіа
відео
1/8