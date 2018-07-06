Гнідавський цукровий завод забезпечує аграріїв Волині цінним органічним добривом





Про це повідомила прес-служба підприємства, пише



Мелясна барда – це залишок від переробки цукрових буряків. Сільгосппідприємства використовують це органічне добриво для підживлення ґрунтів.



Спеціалісти переконують, що 10 т мелясної барди можуть замінити чотири мішки селітри, а беручи до уваги сьогоднішні ціни на добрива – це дуже вигідна пропозиція, тим більше, що мелясна барда є органічним добривом.



Мелясна барда пройшла всі необхідні експертизи вітчизняних та закордонних лабораторій, оцінивши вміст мінеральних добрив, провідні спеціалісти рекомендували використовувати цей продукт для підживлення сільгоспземель.



Сьогодні сільгосппідприємства Волині розпочали підготовку до весняно-польових робіт активно удобрюючи поля мелясною бардою.

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