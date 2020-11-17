В окупованому Криму міліють водосховища та річки
Сьогодні, 07:44
Деякі водосховища та річки в окупованому Криму вже пересохли, інші поступово міліють. Окупаційна влада запроваджує в містах графік подачі води.
Про це повідомляє видання Крим.Реалії.
Згідно з опублікованою картою, Загорське і Сімферопольське водосховище вже пересохли. Натомість в Партизанському, Чорноріченському, Балановському, Тайганському водосховищах спостерігається критично низький обсяг води.
Загалом близько десятка водосховищ або обміліли, або зовсім без води. Наразі повністю були виснажені Сімферопольське й Загірське водосховища (разом із Щасливенським забезпечували водою Ялту). Окупаційна влада вже попередила, що запасів Загорського і Щасливенського водосховищ вистачить максимум на три місяці, через що назріває екологічна катастрофа.
Крім того, критично низький обсяг води зберігається в Ізобільненському водосховищі, що подає воду в Алушту. У лютому в водосховищі залишилося 2,8 мільйона кубометрів води при повному його об’ємі в 12,6 мільйона кубометрів.
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Про це повідомляє видання Крим.Реалії.
Згідно з опублікованою картою, Загорське і Сімферопольське водосховище вже пересохли. Натомість в Партизанському, Чорноріченському, Балановському, Тайганському водосховищах спостерігається критично низький обсяг води.
Загалом близько десятка водосховищ або обміліли, або зовсім без води. Наразі повністю були виснажені Сімферопольське й Загірське водосховища (разом із Щасливенським забезпечували водою Ялту). Окупаційна влада вже попередила, що запасів Загорського і Щасливенського водосховищ вистачить максимум на три місяці, через що назріває екологічна катастрофа.
Крім того, критично низький обсяг води зберігається в Ізобільненському водосховищі, що подає воду в Алушту. У лютому в водосховищі залишилося 2,8 мільйона кубометрів води при повному його об’ємі в 12,6 мільйона кубометрів.
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