В Україні – понад 5 тисяч виявлених за добу хворих на коронавірус

За минулу добу в Україні зафіксували 5 572 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.Станом на 8 березня 2021 року захворіли 309 дітей та 123 медпрацівники. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.Також за минулу добу:▪️госпіталізували – 2 136 осіб;▪️летальних випадків – 106;▪️одужали – 1 734 особи;▪️здійснили тестувань за добу – 23 227 (зокрема методом ПЛР – 15 115, методом ІФА – 2 011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 101).За весь час пандемії в Україні:- захворіли – 1 406 800 осіб;- одужали – 1 198 254 особи;- летальних випадків – 27 128;- провели ПЛР-тестувань – 7 141 341.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 286 випадків;Вінницька область – 578 випадків;Дніпропетровська область – 212 випадків;Донецька область – 92 випадки;Житомирська область – 570 випадків;Закарпатська область – 307 випадків;Запорізька область – 58 випадків;Івано-Франківська область – 508 випадків;Київська область – 351 випадок;Кіровоградська область – 4 випадки;Луганська область – 10 випадків;Львівська область – 507 випадків;Миколаївська область – 220 випадків;Одеська область – 298 випадків;Полтавська область – 94 випадки;Рівненська область – 62 випадки;Сумська область – 139 випадків;Тернопільська область – 236 випадків;Харківська область – 184 випадки;Херсонська область – 34 випадки;Хмельницька область – 166 випадків;Черкаська область – 86 випадків;Чернівецька область – 447 випадків;Чернігівська область – 40 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.