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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – понад 5 тисяч виявлених за добу хворих на коронавірус

В Україні – понад 5 тисяч виявлених за добу хворих на коронавірус
За минулу добу в Україні зафіксували 5 572 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Станом на 8 березня 2021 року захворіли 309 дітей та 123 медпрацівники. Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Також за минулу добу:

▪️госпіталізували – 2 136 осіб;
▪️летальних випадків – 106;
▪️одужали – 1 734 особи;
▪️здійснили тестувань за добу – 23 227 (зокрема методом ПЛР – 15 115, методом ІФА – 2 011, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 101).

За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 1 406 800 осіб;
- одужали – 1 198 254 особи;
- летальних випадків – 27 128;
- провели ПЛР-тестувань – 7 141 341.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (578), Житомирській (570), Івано-Франківській (508), Львівській (507) та Чернівецькій (447) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 286 випадків;
Вінницька область – 578 випадків;
Волинська область – 83 випадки;
Дніпропетровська область – 212 випадків;
Донецька область – 92 випадки;
Житомирська область – 570 випадків;
Закарпатська область – 307 випадків;
Запорізька область – 58 випадків;
Івано-Франківська область – 508 випадків;
Київська область – 351 випадок;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Луганська область – 10 випадків;
Львівська область – 507 випадків;
Миколаївська область – 220 випадків;
Одеська область – 298 випадків;
Полтавська область – 94 випадки;
Рівненська область – 62 випадки;
Сумська область – 139 випадків;
Тернопільська область – 236 випадків;
Харківська область – 184 випадки;
Херсонська область – 34 випадки;
Хмельницька область – 166 випадків;
Черкаська область – 86 випадків;
Чернівецька область – 447 випадків;
Чернігівська область – 40 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, Україна, Волинь
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