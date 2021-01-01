Водію українського автобуса, який потрапив у смертельну аварію в Польщі, загрожує 8 років тюрми





Як повідомляє Польське агентство друку із посиланням на заступницю районного прокурора Пшемисля Беату Стажецьку, 48-річному водієві Володимиру, який на момент аварії перебував за кермом автобуса, висунуті звинувачення у ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі, - повідомляє



Правоохоронці вважають, що аварія сталася через спробу водія повернути праворуч. За даними слідства, безпосередньо перед ДТП водій автобуса рухався зі швидкістю 96-97 кілометрів на годину, але згодом знизив швидкість до 45 кілометрів на годину.



"Попри те, що він їхав із дозволеною швидкістю, це була швидкість, не пристосована для маневру правого повороту", – зазначила Стажецька.



За її словами, під час допиту в лікарні водій заявив, що не може нічого прокоментувати, оскільки не пам’ятає обставин аварії. Він відмовився надавати свідчення, пояснивши це своїм поганим емоційним станом та пообіцяв розповісти все пізніше.



Також прокурор заборонив водієві залишати територію Польщі. При цьому українцю залишили паспорт, але зобов’язали відвідувати поліцію сім разів на тиждень. Другого водія допитали 6 березня. Він проходить у справі в ролі свідка.



Аварія українського автобуса

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій автобуса "Познань–Херсон", жертвами аварії якого в ніч на 6 березня стали шестеро українців, отримав офіційні звинувачення від польської прокуратури у ненавмисному скоєнні ДТП.Як повідомляє Польське агентство друку із посиланням на заступницю районного прокурора Пшемисля Беату Стажецьку, 48-річному водієві Володимиру, який на момент аварії перебував за кермом автобуса, висунуті звинувачення у ненавмисному скоєнні аварії на наземному транспорті. Чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі, - повідомляє Суспільне Правоохоронці вважають, що аварія сталася через спробу водія повернути праворуч. За даними слідства, безпосередньо перед ДТП водій автобуса рухався зі швидкістю 96-97 кілометрів на годину, але згодом знизив швидкість до 45 кілометрів на годину."Попри те, що він їхав із дозволеною швидкістю, це була швидкість, не пристосована для маневру правого повороту", – зазначила Стажецька.За її словами, під час допиту в лікарні водій заявив, що не може нічого прокоментувати, оскільки не пам’ятає обставин аварії. Він відмовився надавати свідчення, пояснивши це своїм поганим емоційним станом та пообіцяв розповісти все пізніше.Також прокурор заборонив водієві залишати територію Польщі. При цьому українцю залишили паспорт, але зобов’язали відвідувати поліцію сім разів на тиждень. Другого водія допитали 6 березня. Він проходить у справі в ролі свідка.Аварія українського автобуса сталася у ніч на 6 березня поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 кілометрів від кордону з Україною. Автобус, що слідував за маршрутом Познань-Херсон, перекинувся , з’їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице. У ньому перебували 57 осіб, зокрема двоє водіїв. У МЗС України Суспільному повідомили, у результаті ДТП загинули п'ятеро пасажирів, одну людину вдалося реанімувати. За даними видання RMF24, 29 постраждалих госпіталізували, 14 перебувають у важкому стані.

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