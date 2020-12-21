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П'яний мопедист гасав вночі по Луцьку без світла і хотів «порішати» з копами за 600 гривень. ФОТО

П'яний мопедист гасав вночі по Луцьку без світла і хотів «порішати» з копами за 600 гривень. ФОТО
Луцькі патрульні відсторонили чоловіка у стані сп'яніння від керування мопедом, а той намагався надати правоохоронцям хабар.

В ніч на 7 березня на вулиці Львівській патрульні виявили мопед, керманич якого рухався в темну пору без увімкненого світла фар, без номерного знаку та без шолома, чим порушував ПДР, - йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.

Патрульні зупинили двоколісний транспорт. У чоловіка, який керував ним, виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Також встановили, що він не має права керування таким транспортним засобом.

Останній пройшов огляд на стан сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу в присутності двох свідків за допомогою спеціального технічного засобу, який після проведення тесту показав — 2,04 проміле.
П'яний мопедист гасав вночі по Луцьку без світла і хотів «порішати» з копами за 600 гривень. ФОТО


Під час складання адміністративних матеріалів з метою уникнення відповідальності, 23-річний чоловік намагався надати патрульним неправомірну вигоду.

Охоронці порядку неодноразово попереджали його про кримінальну відповідальність, проте останній продовжував пропонувати неправомірну вигоду та поклав до службового автомобіля грошові кошти у сумі 600 гривень.
П'яний мопедист гасав вночі по Луцьку без світла і хотів «порішати» з копами за 600 гривень. ФОТО

Патрульні слали всі необхідні адміністративні матеріали та викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.
Наразі слідчими відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
Караються штрафом від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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Теги: Волинь, поліція, хабар
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