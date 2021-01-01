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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За минулу добу на Волині від COVID-19 померли двоє людей, ще 83 захворіли

За минулу добу на Волині від COVID-19 померли двоє людей, ще 83 захворіли
За минулу добу на Волині зареєстрували 83 випадки захворювання на COVID-19.

Також за даними Волинського обласного лабораторного центру, на території області від коронавірусу померли двоє людей.

Нові випадкри захворювання виявили:

м. Луцьк – 35,
Луцький район – 9,
Горохівський район – 4,
Ківерцівський район – 7,
Рожищенський район – 1,
м. Нововолинськ – 12,
Локачинський район – 1,
Ковельський район – 5,
Ратнівський район – 3,
Турійський район – 1,
Любешівський район – 3,
Маневицький район — 2.

Усього cтаном на 8 березня в області зареєстрували 41 343 випадки. Одужало – 37 633 особи (за останню добу – 25).

Летальні випадки – 657. За останню добу зафіксували 2 летальні випадки у Ківерцівському та Любешівському районах.

Методом ПЛР всього обстежили 166 215 осіб, за минулу добу обстежили — 293 особи.

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Теги: смерть, коронавірус, Волинь
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