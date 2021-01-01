За минулу добу на Волині від COVID-19 померли двоє людей, ще 83 захворіли





Також за даними Волинського обласного лабораторного центру, на території області від коронавірусу померли двоє людей.



Нові випадкри захворювання виявили:



м. Луцьк – 35,

Луцький район – 9,

Горохівський район – 4,

Ківерцівський район – 7,

Рожищенський район – 1,

м. Нововолинськ – 12,

Локачинський район – 1,

Ковельський район – 5,

Ратнівський район – 3,

Турійський район – 1,

Любешівський район – 3,

Маневицький район — 2.



Усього cтаном на 8 березня в області зареєстрували 41 343 випадки. Одужало – 37 633 особи (за останню добу – 25).



Летальні випадки – 657. За останню добу зафіксували 2 летальні випадки у Ківерцівському та Любешівському районах.



Методом ПЛР всього обстежили 166 215 осіб, за минулу добу обстежили — 293 особи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 83 випадки захворювання на COVID-19.Також за даними Волинського обласного лабораторного центру, на території області від коронавірусу померли двоє людей.Нові випадкри захворювання виявили:м. Луцьк – 35,Луцький район – 9,Горохівський район – 4,Ківерцівський район – 7,Рожищенський район – 1,м. Нововолинськ – 12,Локачинський район – 1,Ковельський район – 5,Ратнівський район – 3,Турійський район – 1,Любешівський район – 3,Маневицький район — 2.Усього cтаном на 8 березня в області зареєстрували 41 343 випадки. Одужало – 37 633 особи (за останню добу – 25).Летальні випадки – 657. За останню добу зафіксували 2 летальні випадки у Ківерцівському та Любешівському районах.Методом ПЛР всього обстежили 166 215 осіб, за минулу добу обстежили — 293 особи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію