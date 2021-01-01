33 мільйони: в Україні зірвали рекордний джекпот





Про це повідомляють в Українській національній лотереї.



"Неймовірно пощастило онлайн-гравцю УНЛ. Він виграв найбільший джекпот України – 33 032 000 гривень! Вітаємо нашого переможця. Новий джекпот стартує з 3 мільйонів гривень! Поспішайте виграти наступний", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні зірвали рекордний джекпот у сімі 33 мільйони гривень.Про це повідомляють в Українській національній лотереї."Неймовірно пощастило онлайн-гравцю УНЛ. Він виграв найбільший джекпот України – 33 032 000 гривень! Вітаємо нашого переможця. Новий джекпот стартує з 3 мільйонів гривень! Поспішайте виграти наступний", - йдеться у дописі.

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