«Волинь» переглядає колишнього українська збірника і ексгравця клубу із Серії А





Відомий нападник Юрій Коломоєць знаходиться на перегляді в «Волині», - повідомляє



Раніше у Коломійця виникли проблеми з підписанням контракту з чемпіоном Таджикистану «Істіклол».



Головний тренер «Волині» Василь Сачко добре знає можливості Коломійця, який раніше грав під його керівництвом в складі «Ворскли» і пробивався в збірну України.



Василь Прийма - український футболіст, захисник. Також грає на позиції півзахисника. Свого часу захищав кольори луганської "Зорі", львівських "Карпат", солігорського "Шахтаря", італійського "Торіно", "Фрозіноне". Наразі - вільний агент.

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