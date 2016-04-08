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«Волинь» переглядає колишнього українського збірника і ексгравця клубу із Серії А

«Волинь» переглядає колишнього українського збірника і ексгравця клубу із Серії А
Екс-гравець національної збірної України Юрій Коломоєць та ексгравець італійських "Торіно", "Фрозіноне", українських "Карпат", "Зорі" Василь Прийма можуть продовжити кар'єру в Луцьку.

Відомий нападник Юрій Коломоєць знаходиться на перегляді в «Волині», - повідомляє Sport ua.

Раніше у Коломійця виникли проблеми з підписанням контракту з чемпіоном Таджикистану «Істіклол».

Головний тренер «Волині» Василь Сачко добре знає можливості Коломійця, який раніше грав під його керівництвом в складі «Ворскли» і пробивався в збірну України.

Василь Прийма - український футболіст, захисник. Також грає на позиції півзахисника. Свого часу захищав кольори луганської "Зорі", львівських "Карпат", солігорського "Шахтаря", італійського "Торіно", "Фрозіноне". Наразі - вільний агент.

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Теги: футбол, Україна, Луцьк, Волинь, Юрій Коломоєць
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Ще грав в донецькому металурзі
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