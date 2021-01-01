У Луцьку у 19-річного водія-порушника знайшли зброю

Луцькі патрульні вночі виявили у 19-річного водія речі, схожі на зброю.8 березня, близько 2-ї години ночі, патрульні на вулиці Стрілецькій помітили транспортний засіб ЗАЗ, водій якого рухався в темну пору доби без увімкненого світла фар, чим порушував ПДР, - йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.Поліцейські зупинили автомобіль. За кермом перебував 19-річний чоловік, у якого під час здійснення поверхневої перевірки, виявили на передньому лівому сидінні транспортного засобу предмети візуально схожі на зброю.Будь-яких дозвільних документів на ці речі у нього не було.Для встановлення походження цих речей та мети їх носіння особою, патрульні на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції, які вилучили вказані предмети.