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У Нововолинську порізали чоловіка, потерпілий в реанімації

У Нововолинську порізали чоловіка, потерпілий в реанімації
У Нововолинську 43-річний чоловік порізав 29-річного місцевого жителя.

Постраждалого доставили в реанімаційне відділення, - повідомляють у сектор комунікації поліції Волинської області.

За підозрою у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень поліцейські затримали 43-річного чоловіка. За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

"Учора вночі, із вулиці, до відділення реанімації Нововолинської міської лікарні швидка доставила 29-річного місцевого жителя. У чоловіка медики діагностували декілька колото-різаних ран. Його госпіталізували. Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 43-річний житель Нововолинська. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у дописі.

Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Після оголошення затриманому про підозру у вчиненні інкримінованого злочину, правоохоронці клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

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Теги: Волинь, кримінал, Нововолинськ
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