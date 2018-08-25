вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині живе «двійник» Тараса Шевченка

На Волині живе «двійник» Тараса Шевченка
Житель Каменя-Каширського Сергій Конончук має помітну схожість із славетним поетом, художником Тарасом Шевченком.

Ще в юначі роки, читаючи “Кобзаря”, чоловік спостерігав у дзеркалі подібні риси, що поєднували його з митцем, - пише районна газета "Полісся".

Те відчуття, коли ти асоціюєшся із знаменитістю, певен Сергій Вікторович, додає слави та привертає увагу оточуючих.

"Ти стаєш помітнішим серед натовпу, увага людських очей прикута виключно до твоєї персони. Втім це швидше за все своєрідний перфоманс на публіку, без жодної користі в особистих цілях", — зауважив "місцевий Шевченко".

Разом з тим, запевняє, спільні риси зовнішності, а особливо з персоною мега-масштабу, додають певного шарму та усвідомлення своєї винятковості.

Дивлячись на світлину, на якій у відповідному образі постав наш земляк, ми сприймаємо радше загальні контури обличчя, ніж його окремі риси. А ще деякі деталі як то Кобзареві вуса та помітно насуплені брови. За словами пана Сергія, представлене фото — без жодних фільтрів та фотошопу. Його свого часу зробила старша донька нашого двійника — Ірина, розставивши хіба певні світлові ефекти.

У 2011 році Сергій Конончук брав участь у всеукраїнському конкурсі двійників Шевченка, якраз у ту пору йому виповнилося 47 — вік, коли покинув світ син українського народу. Втім перемогу тоді здобув представник із Чернігівщини.

Як зізнається камінь-каширець, йому як і поетові до снаги проста українська їжа, шляхетний одяг та прагнення за будь-якої ситуації відстоювати власну думку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Тарас Шевченко
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Міжнародний турнір з ММА у Луцьку: повідомили, хто переміг у запеклих боях
Сьогодні, 21:47
На Волині живе «двійник» Тараса Шевченка
Сьогодні, 21:18
«Добротний гравець», – український нападник охарактеризував конголезького новачка «Волині»
Сьогодні, 20:46
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 березня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 20:00
33 мільйони: в Україні зірвали рекордний джекпот
Сьогодні, 19:31
Схожі новини
На Волині постать Кобзаря одягнули у велетенську вишиванку. ФОТО На Волині постать Кобзаря одягнули у велетенську вишиванку. ФОТО
25 серпень, 2018, 02:11
У волинській школі за народні гроші встановили погруддя Шевченка У волинській школі за народні гроші встановили погруддя Шевченка
11 травень, 2017, 12:55
«Добротний гравець», – український нападник охарактеризував конголезького новачка «Волині» «Добротний гравець», – український нападник охарактеризував конголезького новачка «Волині»
Сьогодні, 20:46
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 березня. ПЕРЕЛІК Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 березня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Міжнародний турнір з ММА у Луцьку: повідомили, хто переміг у запеклих боях
Сьогодні, 21:47
 0
На Волині живе «двійник» Тараса Шевченка
Сьогодні, 21:18
 0
«Добротний гравець», – український нападник охарактеризував конголезького новачка «Волині»
Сьогодні, 20:46
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 березня. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 20:00
 0
33 мільйони: в Україні зірвали рекордний джекпот
Сьогодні, 19:31
 0
Медіа
відео
1/8