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Волинян попереджають про підтоплення

Волинян попереджають про підтоплення
В Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про можливе підняття рівня води у водоймах трьох західноукраїнських областей. Серед областей, яким загрожує підтоплення – Волинська.

Про це йдеться на сайті ДСНС України.

Так, за словами рятувальників, 8-9 березня на рiчках басейну Прип'ятi очікується продовження підйомів рівнів води (над поточними рівнями) на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплавних територiй. Можливе досягнення вiдмiток затоплення присадибних ділянок, подвiр'їв, господарських споруд та сільгоспугiдь в прирiчкових населених пунктах Ратнiвського, Старовижiвського, Любешiвського, Маневицького районiв Волинської областi. Рiвень небезпеки жовтий.

8 березня на р.Захiдний Буг бiля села Литовеж очікується продовження підйомів рівнів води (над поточними рівнями) на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплав, сільгоспугідь.

Також підняття рівнів води варто очікувати на річці Західний Буг на території Львівщини та на річці Свіж, що на івано-франківщині.

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Теги: ДСНС, Волинь, підтоплення
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