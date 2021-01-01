Волинян попереджають про підтоплення

В Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про можливе підняття рівня води у водоймах трьох західноукраїнських областей. Серед областей, яким загрожує підтоплення – Волинська.Про це йдеться на сайті ДСНС України.Так, за словами рятувальників, 8-9 березня на рiчках басейну Прип'ятi очікується продовження підйомів рівнів води (над поточними рівнями) на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплавних територiй. Можливе досягнення вiдмiток затоплення присадибних ділянок, подвiр'їв, господарських споруд та сільгоспугiдь в прирiчкових населених пунктах Ратнiвського, Старовижiвського, Любешiвського, Маневицького районiв Волинської областi. Рiвень небезпеки жовтий.8 березня на р.Захiдний Буг бiля села Литовеж очікується продовження підйомів рівнів води (над поточними рівнями) на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплав, сільгоспугідь.Також підняття рівнів води варто очікувати на річці Західний Буг на території Львівщини та на річці Свіж, що на івано-франківщині.