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В Києві під час пожежі в бані загинуло троє людей

В Києві під час пожежі в бані загинуло троє людей
Смертельна пожежа сталася вночі, 8 березня, на вулиці Якова Качури, що у Святошинському районі Києва.

Про це повідомляє Вечірній Київ.

Загорілася двоповерхова лазня на території приватної садиби. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 01:26. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що займання виникло на першому поверсі в кімнаті відпочинку. Внаслідок пожежі впало перекриття між першим та другим поверхами.

Під завалами рятувальники знайшли тіла трьох людей, дані яких встановлюються. Біля третьої години ночі пожежу повністю загасили. На місці події працювали 25 вогнеборців і 6 одиниць техніки. Обставини трагічного випадку з’ясовуватимуть поліцейські.

Під завалами рятувальники знайшли тіла трьох людей. Фото: ДСНС
Це вже не перший останнім часом випадок, коли в столиці загоряються сауни. Наприкінці лютого вогнеборці разом із патрульними та медиками врятували чоловіка та жінку, які отруїлися димом. Пожежа сталася у сауні, влаштованій в одному з гаражів на Троєщині.

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Теги: Київ, смерть, пожежа
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