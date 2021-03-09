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Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 9 березня

Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 9 березня
На Луцьк 9 березня чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Вночі та зранку стовпчик термометра опуститься до позначки -6 С°, вдень і ввечері температура в обласному центрі Волині становитиме -3С° і -4С° відповідно.

На території Волинської області синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарну погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу,

Вдень температура коливатиметься від 0° морозу до 5° тепла.

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Теги: Волинь, Луцьк, погода
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