Якою буде погода у Луцьку та на Волині у вівторок, 9 березня
Сьогодні, 19:00
На Луцьк 9 березня чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Вночі та зранку стовпчик термометра опуститься до позначки -6 С°, вдень і ввечері температура в обласному центрі Волині становитиме -3С° і -4С° відповідно.
На території Волинської області синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарну погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу,
Вдень температура коливатиметься від 0° морозу до 5° тепла.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Вночі та зранку стовпчик термометра опуститься до позначки -6 С°, вдень і ввечері температура в обласному центрі Волині становитиме -3С° і -4С° відповідно.
На території Волинської області синоптики Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарну погода з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу,
Вдень температура коливатиметься від 0° морозу до 5° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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