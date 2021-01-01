У Луцьку відбувся Марш жінок проти насильства. ФОТО

В обласному центрі Волині з нагоди Міжнародного дня прав жінок відбувся Марш жінок проти насильства.Як розповіла дляініціаторка і співорганізаторка акції, координаторка Волинського прес-клубу,у Луцьку Марш жінок з нагоди 8 березня відбувся вперше. Його ключовою темою стало гендернозумовлене насильство.«Сьогодні в Україні це – одна з найбільших проблем. Вона увиразнилася з початком пандемії та карантинних обмежень. Від насильства жінки і дівчата потерпають вдома, на робочому місці чи в освітньому закладі, в транспорті чи на вулиці, у житті цивільному чи в армії. Наше суспільство загалом толерує насильство: сексисзм звучить із екранів, у стрічка новинних сайтів, "промовляє" із рекламних біл-бордів і соцмереж. Але в основі спілкування між людьми має бути повага. Жінки – це такі самі люди, як чоловіки, у них ті ж права, що й у чоловіків. Просто ці права дуже часто порушуються, жінки часто стають об'єктами для задоволення уявлень і фантазій чоловіків. Тому Марш жінок у Луцьку - проти різних форм насильства», - сказала Богдана Стельмах.Близько 40 учасників Маршу жінок у Луцьку пройшли з плакатами з написами «Б'є – значить сяде! Не мовчи! Говори!», «Зупини насильство, дзвони на 102!», «Вимагаємо справедливих вироків!» від міського суду до пам'ятника Лесі Українці та до слідчого ізолятора. Активісти закликали правоохоронців справедливо карати домашніх тиранів.Ключовою темою цьогорічної загальноукраїнської акції є COVID-19 і виклики, з якими зіткнулися жінки під час карантину. У цьому контексті Марш жінок у Луцьку звертає увагу на гендернозумовлене насильство – фізичне, економічне, сексуальне й емоційне, - від якого потерпають жінки і дівчата вдома, на робочому місці, в транспорті чи на вулиці, здобуваючи освіту чи реалізовуючи себе професійно, займаючись домом чи просуваючись кар’єрними сходинками, у цивільному житті чи в армії.До ініціативної групи увійшли: Богдана Стельмах (ГО «Волинський прес-клуб»), Оксана Ярош (ГО «Гендерний центр»), Ірина Колковська (ГО «Розвиток Волині»), Наталія Бартошук (представниця у Волинській області Управління дотримання прав людини Нацполіції України).