На Волині з мисливської рушниці застрелився чоловік
Сьогодні, 15:19
На Волині з мисливської рушниці застрелився 38-річний житель області.
Про це повідомляє ІА Волинські новини.
Подію підтвердила речниця поліції Волинської області Ольга Бузулук.
Трагедія сталася 7 березня у селі Шклинь Другий Луцького району. Чоловік застрелився з рушниці, яка була на нього зареєстрована. Зброю вилучили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за Ч. 1 ст. 115 ККУ за фактом самогубство.
Обставини смерті встановлюються.
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Про це повідомляє ІА Волинські новини.
Подію підтвердила речниця поліції Волинської області Ольга Бузулук.
Трагедія сталася 7 березня у селі Шклинь Другий Луцького району. Чоловік застрелився з рушниці, яка була на нього зареєстрована. Зброю вилучили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за Ч. 1 ст. 115 ККУ за фактом самогубство.
Обставини смерті встановлюються.
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