На Волині з мисливської рушниці застрелився чоловік





Про це повідомляє



Подію підтвердила речниця поліції Волинської області Ольга Бузулук.



Трагедія сталася 7 березня у селі Шклинь Другий Луцького району. Чоловік застрелився з рушниці, яка була на нього зареєстрована. Зброю вилучили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.



Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за Ч. 1 ст. 115 ККУ за фактом самогубство.



Обставини смерті встановлюються.

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Подію підтвердила речниця поліції Волинської областіТрагедія сталася 7 березня у селі Шклинь Другий Луцького району. Чоловік застрелився з рушниці, яка була на нього зареєстрована. Зброю вилучили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за Ч. 1 ст. 115 ККУ за фактом самогубство.Обставини смерті встановлюються.

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