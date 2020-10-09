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На Волині з мисливської рушниці застрелився чоловік

На Волині з мисливської рушниці застрелився чоловік
На Волині з мисливської рушниці застрелився 38-річний житель області.

Про це повідомляє ІА Волинські новини.


Подію підтвердила речниця поліції Волинської області Ольга Бузулук.

Трагедія сталася 7 березня у селі Шклинь Другий Луцького району. Чоловік застрелився з рушниці, яка була на нього зареєстрована. Зброю вилучили. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за Ч. 1 ст. 115 ККУ за фактом самогубство.

Обставини смерті встановлюються.

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Теги: Волинь, трагедія, смерть, Шклинь Другий
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