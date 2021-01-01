Заступники голови Волинської ОДА вакцинувалися від COVID-19

На Волині триває «перша хвиля» вакцинації проти COVID-19, під час якої згідно Дорожньої карти провадження вакцинації першочергово щеплюють медиків, які мають критичний ризик зараження.До числа тих, хто отримали щеплення проти коронавірусу додалися заступники голови ОДА, - йдеться на сайті облдержадміністрації.1 березня 2021 року Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав наказ про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцинації проти COVID-19, які дозволяють з використовувати залишки вакцин для щеплення громадських діячів з метою популяризації імунізації проти коронавірусної хвороби.Так, сьогодні, 8 березня 2021 року, щеплення проти COVID-19 отримали заступники голови облдержадміністраціїтаНагадаємо, вакцинація на Волині стартувала 25 лютого 2021 року. Того дня мобільна бригада з імунізації розпочала вакцинацію медичних працівників згідно з Дорожньою картою, розробленою і затвердженою МОЗ України. Загалом Волинська область отримала 14 200 доз вакцини Covishield/Astra Zeneca виробництва Serum Institute of India Pvt.Ltd.МОЗ затвердив 9 пріоритетних груп для вакцинації від коронавірусної хвороби. Нині першочергове завдання зараз – вакцинувати медичних працівників, які надають допомогу пацієнтам хворим на COVID-19.Таким чином, на сьогодні в області отримали щеплення вже 543 особи.Слід зауважити, вакцинація проти COVID-19 в Україні відбувається добровільно та безоплатно.