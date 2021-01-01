вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Заступники голови Волинської ОДА вакцинувалися від COVID-19

Заступники голови Волинської ОДА вакцинувалися від COVID-19
На Волині триває «перша хвиля» вакцинації проти COVID-19, під час якої згідно Дорожньої карти провадження вакцинації першочергово щеплюють медиків, які мають критичний ризик зараження.

До числа тих, хто отримали щеплення проти коронавірусу додалися заступники голови ОДА, - йдеться на сайті облдержадміністрації.

1 березня 2021 року Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав наказ про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцинації проти COVID-19, які дозволяють з використовувати залишки вакцин для щеплення громадських діячів з метою популяризації імунізації проти коронавірусної хвороби.

Так, сьогодні, 8 березня 2021 року, щеплення проти COVID-19 отримали заступники голови облдержадміністрації Людмила Тимощук та Ігор Чуліпа.

Нагадаємо, вакцинація на Волині стартувала 25 лютого 2021 року. Того дня мобільна бригада з імунізації розпочала вакцинацію медичних працівників згідно з Дорожньою картою, розробленою і затвердженою МОЗ України. Загалом Волинська область отримала 14 200 доз вакцини Covishield/Astra Zeneca виробництва Serum Institute of India Pvt.Ltd.

МОЗ затвердив 9 пріоритетних груп для вакцинації від коронавірусної хвороби. Нині першочергове завдання зараз – вакцинувати медичних працівників, які надають допомогу пацієнтам хворим на COVID-19.

Таким чином, на сьогодні в області отримали щеплення вже 543 особи.

Слід зауважити, вакцинація проти COVID-19 в Україні відбувається добровільно та безоплатно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, ОДА, вакцинація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Києві під час пожежі в бані загинуло троє людей
Сьогодні, 17:12
У Луцьку відбувся Марш жінок проти насильства. ФОТО
Сьогодні, 16:31
Заступники голови Волинської ОДА вакцинувалися від COVID-19
Сьогодні, 15:51
На Волині з мисливської рушниці застрелився чоловік
Сьогодні, 15:19
Шахрай з «ЛНР» видурив у волинянина понад 50 тисяч
Сьогодні, 14:55
Схожі новини
На Волині тренували екіпажі мобільних бригад із COVID-19-вакцинації На Волині тренували екіпажі мобільних бригад із COVID-19-вакцинації
06 березень, 08:35
Скільки медиків на Волині вакцинувалися від Covid-19 станом на 2 березня Скільки медиків на Волині вакцинувалися від Covid-19 станом на 2 березня
02 березень, 12:25
74 волинян вже вакцинувалися від COVID-19 74 волинян вже вакцинувалися від COVID-19
27 лютий, 11:45
Лікар Яковенко розповів, як почувається після вакцинації від коронавірусу Лікар Яковенко розповів, як почувається після вакцинації від коронавірусу
26 лютий, 17:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Києві під час пожежі в бані загинуло троє людей
Сьогодні, 17:12
 0
У Луцьку відбувся Марш жінок проти насильства. ФОТО
Сьогодні, 16:31
 0
Заступники голови Волинської ОДА вакцинувалися від COVID-19
Сьогодні, 15:51
 0
На Волині з мисливської рушниці застрелився чоловік
Сьогодні, 15:19
 0
Шахрай з «ЛНР» видурив у волинянина понад 50 тисяч
Сьогодні, 14:55
 0
Медіа
відео
1/8