Заступники голови Волинської ОДА вакцинувалися від COVID-19
Сьогодні, 15:51
На Волині триває «перша хвиля» вакцинації проти COVID-19, під час якої згідно Дорожньої карти провадження вакцинації першочергово щеплюють медиків, які мають критичний ризик зараження.
До числа тих, хто отримали щеплення проти коронавірусу додалися заступники голови ОДА, - йдеться на сайті облдержадміністрації.
1 березня 2021 року Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав наказ про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцинації проти COVID-19, які дозволяють з використовувати залишки вакцин для щеплення громадських діячів з метою популяризації імунізації проти коронавірусної хвороби.
Так, сьогодні, 8 березня 2021 року, щеплення проти COVID-19 отримали заступники голови облдержадміністрації Людмила Тимощук та Ігор Чуліпа.
Нагадаємо, вакцинація на Волині стартувала 25 лютого 2021 року. Того дня мобільна бригада з імунізації розпочала вакцинацію медичних працівників згідно з Дорожньою картою, розробленою і затвердженою МОЗ України. Загалом Волинська область отримала 14 200 доз вакцини Covishield/Astra Zeneca виробництва Serum Institute of India Pvt.Ltd.
МОЗ затвердив 9 пріоритетних груп для вакцинації від коронавірусної хвороби. Нині першочергове завдання зараз – вакцинувати медичних працівників, які надають допомогу пацієнтам хворим на COVID-19.
Таким чином, на сьогодні в області отримали щеплення вже 543 особи.
Слід зауважити, вакцинація проти COVID-19 в Україні відбувається добровільно та безоплатно.
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До числа тих, хто отримали щеплення проти коронавірусу додалися заступники голови ОДА, - йдеться на сайті облдержадміністрації.
1 березня 2021 року Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов підписав наказ про внесення змін до Дорожньої карти з впровадження вакцинації проти COVID-19, які дозволяють з використовувати залишки вакцин для щеплення громадських діячів з метою популяризації імунізації проти коронавірусної хвороби.
Так, сьогодні, 8 березня 2021 року, щеплення проти COVID-19 отримали заступники голови облдержадміністрації Людмила Тимощук та Ігор Чуліпа.
Нагадаємо, вакцинація на Волині стартувала 25 лютого 2021 року. Того дня мобільна бригада з імунізації розпочала вакцинацію медичних працівників згідно з Дорожньою картою, розробленою і затвердженою МОЗ України. Загалом Волинська область отримала 14 200 доз вакцини Covishield/Astra Zeneca виробництва Serum Institute of India Pvt.Ltd.
МОЗ затвердив 9 пріоритетних груп для вакцинації від коронавірусної хвороби. Нині першочергове завдання зараз – вакцинувати медичних працівників, які надають допомогу пацієнтам хворим на COVID-19.
Таким чином, на сьогодні в області отримали щеплення вже 543 особи.
Слід зауважити, вакцинація проти COVID-19 в Україні відбувається добровільно та безоплатно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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