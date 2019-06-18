Родичі упізнали чотирьох загиблих у Польщі українців





Про це в коментарі кореспондентові



“На даний момент в лікарнях залишаються 25 осіб, поки що нікого не виписують. Стан здоров’я постраждалих уточнюється”, - повідомив Павлюк.



Український дипломат повідомив, що родичі опізнали вже чотирьох із п’яти жертв катастрофи. Водночас найближчі родичі п’ятої жертви невдовзі мають прибути до Перемишля.



За його словами, якщо прокуратура надасть усі підтверджуючі документи про смерть громадян України, то транспортування тіл в Україну може розпочатися вже завтра.



Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні стан здоров’я багатьох українців, які постраждали в автокатастрофі, покращився. У тяжкому стані перебувають лише дві особи, зокрема, жінка, яку відразу після аварії помилково було визнано загиблою.



ДТП з українським автобусом сталося в суботу о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань - Херсон, в якому перебували 57 осіб, у тому числі двоє водіїв, перекинувся, з'їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице. Унаслідок катастрофи п’ятеро осіб загинули на місці, 35 потрапили до лікарень.



У суботу ввечері 24 пасажири, травми яких виявилися незначними, вирушили наданим перевізником автобусом в Україну. Двоє осіб повернулися до своїх сімей у Кракові та Жешуві.



У неділю окружна прокуратура у Перемишлі висунула обвинувачення водію українського автобуса у ненавмисному доведенні до катастрофи у наземному русі - йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У лікарнях Підкарпатського воєводства наразі перебувають 25 українців, які постраждали у ДТП українського автобусу в суботу, лікарі поки що не планують нікого виписувати.Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк.“На даний момент в лікарнях залишаються 25 осіб, поки що нікого не виписують. Стан здоров’я постраждалих уточнюється”, - повідомив Павлюк.Український дипломат повідомив, що родичі опізнали вже чотирьох із п’яти жертв катастрофи. Водночас найближчі родичі п’ятої жертви невдовзі мають прибути до Перемишля.За його словами, якщо прокуратура надасть усі підтверджуючі документи про смерть громадян України, то транспортування тіл в Україну може розпочатися вже завтра.Як повідомляв Укрінформ, на сьогодні стан здоров’я багатьох українців, які постраждали в автокатастрофі, покращився. У тяжкому стані перебувають лише дві особи, зокрема, жінка, яку відразу після аварії помилково було визнано загиблою.ДТП з українським автобусом сталося в суботу о 00:50 за київським часом поблизу міста Радимно Підкарпатського воєводства, за 30 км від кордону з Україною. Автобус сполученням Познань - Херсон, в якому перебували 57 осіб, у тому числі двоє водіїв, перекинувся, з'їжджаючи з автомагістралі A4 до пункту обслуговування пасажирів Кашице. Унаслідок катастрофи п’ятеро осіб загинули на місці, 35 потрапили до лікарень.У суботу ввечері 24 пасажири, травми яких виявилися незначними, вирушили наданим перевізником автобусом в Україну. Двоє осіб повернулися до своїх сімей у Кракові та Жешуві.У неділю окружна прокуратура у Перемишлі висунула обвинувачення водію українського автобуса у ненавмисному доведенні до катастрофи у наземному русі - йому загрожує до восьми років ув’язнення.

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