Міжнародний турнір з ММА у Луцьку: повідомили, хто переміг у запеклих боях









Загалом, було 11 поєдинків, а із 22 спортсменів, четверо - волиняни. На турнір також приїхали бійці з Таджикистану, Азербайджану, Вірменії та Білорусі.





Під час міжнародного турніру в луцькому октагоні вперше змагалися жінки. Перед поєдинком українка Каріна Бєлова розповіла в коментарі Суспільному, що цього бою довго чекала: "Із цією пандемією на 70% зменшилася кількість змагань. Тому ми їх чекаємо, як великі свята. Було таке, що готуєшся до поєдинку, а тут погіршення ситуації в регіоні й змагання злітають".





Білоруска Каріна Чаплінская розповіла, що в Луцьку вона не вперше, втім, в октагоні раніше тут не виступала: "Тут сильні бійці. Я трішки вища за суперницю, але не сказала б, що це перевага, адже мій зріст вона може використати проти мене. Мені цікаво позмагатися з українкою, чекаю на цікаве протистояння".





Дострокову перемогу здобула білоруска. У другому раунді спортсменка застосувала "задушливий" прийом.



У рамках турніру відбулися два аматорські поєдинки. Відкрили турнір спортсмени вагової категорії до 77 кг. Андрій Ганчар (м. Стрий) переміг достроково "задушливим" прийомом у другому раунді, його суперником був лучанин Роман Гузь.





Після поєдинку луцький спортсмен сказав, що засмутився результатом, але готовий йти далі. "Перший раунд пройшов по нашому плану, все було гаразд, але в другому я відчув, що не вистачає функціоналу. Але на цьому нічого не закінчується, треба просто більше працювати" - розповів спортсмен після виходу з октагона.





Далі змагалися бійці у ваговій категорії до 70 кг. Богдан Чорнейко з Львівщини переміг за підсумками трьох раундів за рішенням арбітрів, його суперником був лучанин Олександр Слєпко.



У програмі відбулися також два професійно-аматорські поєдинки. У ваговій категорії до 70 кг перемогу знову здобув Львівянин - Роман Меленевич. Він переміг за рішенням суддів, його суперником був лучанин Богдан Шаула.





Наступний раунд був вдалим для лучан. Максим Петровський здобув дострокову перемогу на 40-й секунді "задушливим" прийомом. Його суперником був боєць з Таджикистану - Аль-Хаттабі Фірдавс.



П'ятим поєдинком був бій професіоналів у ваговій категорія до 61 кг. Перемогу здобув Херсонець Олексій Булай. Рефері зупинив бій у першому раунді на 47 секунді. Суперником херсонця був киянин - Сергій Голеня.





У професійно-аматорському поєдинку вагової категорії до 61 кг лучани підтримували свого бійця - Андрія Протасюка. В октагоні він здолав на 40 секунді першого раунда львів'янина Олега Карпіна. Коментатор сутички назвав цей бій "волинським побоїщем".



"Приємно, що я переміг достроково, на це і налаштовувався. До цього багато готувався, також з тренером формували тактику поєдинку. Йому не вдався кидок, я вийшов на позицію зверху і почав наносити серію ударів", - каже лучанин Андрій Протасюк. З його слів, щоб перемогти вперто тренувався і прокидався щодня о 5 ранку.



У другій половині турніру змагалися лише професіонали. Сьомим поєдинком була вагова категорія спортсменів до 61 кг. Вадим Сакал з міста Тульчин переміг Фахріддіна Іскандарова. До цього азербайджанець не мав поразок в октагоні. Під час бою на татамі рефері зупинив бій.



Далі в октагоні була вагова категорія спортсменів до 77 кг. Білорус Антон Толошко переміг достроково в третьому раунді турецького спортсмена Мкртича Саркісяна.



У рамках професійних поєдинків в октагоні зустрілися Богдан Катькін з міста Дніпро та львів'яни Ростислав Сукач. Спортсмен з Дніпра переміг достроково в першому раунді.



Один із завершальних боїв став двобій у вагової категорії до 93 кг. Азербайджанець Ельчін Хусейнов переміг достроково на 33 секунді "задушливим" прийомом в першому раунді. Його суперником був Олександр Городнюк з міста Березне, для українця це був дебютний виступ у професіоналах ММА.





Нагадаємо, через пандемію приїхати змогли не усі охочі спортсмени. Через карантин турнір проводили без глядачів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на професійному турнірі з ММА білоруска "забрала" пояс в українки. На ювілейному десятому Міжнародному професійному турнірі з ММА змагалися 22 спортсмени, двоє волинян здобули перемогу. Суспільне стежило за усіма поєдинками, поспілкувалося з організаторами спортивного заходу, переможцями та переможеними.Загалом, було 11 поєдинків, а із 22 спортсменів, четверо - волиняни. На турнір також приїхали бійці з Таджикистану, Азербайджану, Вірменії та Білорусі.Під час міжнародного турніру в луцькому октагоні вперше змагалися жінки. Перед поєдинком українкарозповіла в коментарі Суспільному, що цього бою довго чекала: "Із цією пандемією на 70% зменшилася кількість змагань. Тому ми їх чекаємо, як великі свята. Було таке, що готуєшся до поєдинку, а тут погіршення ситуації в регіоні й змагання злітають".Білорускарозповіла, що в Луцьку вона не вперше, втім, в октагоні раніше тут не виступала: "Тут сильні бійці. Я трішки вища за суперницю, але не сказала б, що це перевага, адже мій зріст вона може використати проти мене. Мені цікаво позмагатися з українкою, чекаю на цікаве протистояння".Дострокову перемогу здобула білоруска. У другому раунді спортсменка застосувала "задушливий" прийом.У рамках турніру відбулися два аматорські поєдинки. Відкрили турнір спортсмени вагової категорії до 77 кг.(м. Стрий) переміг достроково "задушливим" прийомом у другому раунді, його суперником був лучанинПісля поєдинку луцький спортсмен сказав, що засмутився результатом, але готовий йти далі. "Перший раунд пройшов по нашому плану, все було гаразд, але в другому я відчув, що не вистачає функціоналу. Але на цьому нічого не закінчується, треба просто більше працювати" - розповів спортсмен після виходу з октагона.Далі змагалися бійці у ваговій категорії до 70 кг.з Львівщини переміг за підсумками трьох раундів за рішенням арбітрів, його суперником був лучанинУ програмі відбулися також два професійно-аматорські поєдинки. У ваговій категорії до 70 кг перемогу знову здобув Львівянин -. Він переміг за рішенням суддів, його суперником був лучанинНаступний раунд був вдалим для лучан.здобув дострокову перемогу на 40-й секунді "задушливим" прийомом. Його суперником був боєць з Таджикистану -П'ятим поєдинком був бій професіоналів у ваговій категорія до 61 кг. Перемогу здобув Херсонець. Рефері зупинив бій у першому раунді на 47 секунді. Суперником херсонця був киянин -У професійно-аматорському поєдинку вагової категорії до 61 кг лучани підтримували свого бійця -. В октагоні він здолав на 40 секунді першого раунда львів'янина Олега Карпіна. Коментатор сутички назвав цей бій "волинським побоїщем"."Приємно, що я переміг достроково, на це і налаштовувався. До цього багато готувався, також з тренером формували тактику поєдинку. Йому не вдався кидок, я вийшов на позицію зверху і почав наносити серію ударів", - каже лучанин Андрій Протасюк. З його слів, щоб перемогти вперто тренувався і прокидався щодня о 5 ранку.У другій половині турніру змагалися лише професіонали. Сьомим поєдинком була вагова категорія спортсменів до 61 кг.з міста Тульчин переміг. До цього азербайджанець не мав поразок в октагоні. Під час бою на татамі рефері зупинив бій.Далі в октагоні була вагова категорія спортсменів до 77 кг. Білоруспереміг достроково в третьому раунді турецького спортсменаУ рамках професійних поєдинків в октагоні зустрілисяз міста Дніпро та львів'яни. Спортсмен з Дніпра переміг достроково в першому раунді.Один із завершальних боїв став двобій у вагової категорії до 93 кг. Азербайджанецьпереміг достроково на 33 секунді "задушливим" прийомом в першому раунді. Його суперником бувз міста Березне, для українця це був дебютний виступ у професіоналах ММА.Нагадаємо, через пандемію приїхати змогли не усі охочі спортсмени. Через карантин турнір проводили без глядачів.

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