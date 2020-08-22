Міжнародний турнір з ММА у Луцьку: повідомили, хто переміг у запеклих боях
Сьогодні, 21:47
У Луцьку на професійному турнірі з ММА білоруска "забрала" пояс в українки. На ювілейному десятому Міжнародному професійному турнірі з ММА змагалися 22 спортсмени, двоє волинян здобули перемогу.
Суспільне стежило за усіма поєдинками, поспілкувалося з організаторами спортивного заходу, переможцями та переможеними.
Загалом, було 11 поєдинків, а із 22 спортсменів, четверо - волиняни. На турнір також приїхали бійці з Таджикистану, Азербайджану, Вірменії та Білорусі.
Під час міжнародного турніру в луцькому октагоні вперше змагалися жінки. Перед поєдинком українка Каріна Бєлова розповіла в коментарі Суспільному, що цього бою довго чекала: "Із цією пандемією на 70% зменшилася кількість змагань. Тому ми їх чекаємо, як великі свята. Було таке, що готуєшся до поєдинку, а тут погіршення ситуації в регіоні й змагання злітають".
Білоруска Каріна Чаплінская розповіла, що в Луцьку вона не вперше, втім, в октагоні раніше тут не виступала: "Тут сильні бійці. Я трішки вища за суперницю, але не сказала б, що це перевага, адже мій зріст вона може використати проти мене. Мені цікаво позмагатися з українкою, чекаю на цікаве протистояння".
Дострокову перемогу здобула білоруска. У другому раунді спортсменка застосувала "задушливий" прийом.
У рамках турніру відбулися два аматорські поєдинки. Відкрили турнір спортсмени вагової категорії до 77 кг. Андрій Ганчар (м. Стрий) переміг достроково "задушливим" прийомом у другому раунді, його суперником був лучанин Роман Гузь.
Після поєдинку луцький спортсмен сказав, що засмутився результатом, але готовий йти далі. "Перший раунд пройшов по нашому плану, все було гаразд, але в другому я відчув, що не вистачає функціоналу. Але на цьому нічого не закінчується, треба просто більше працювати" - розповів спортсмен після виходу з октагона.
Далі змагалися бійці у ваговій категорії до 70 кг. Богдан Чорнейко з Львівщини переміг за підсумками трьох раундів за рішенням арбітрів, його суперником був лучанин Олександр Слєпко.
У програмі відбулися також два професійно-аматорські поєдинки. У ваговій категорії до 70 кг перемогу знову здобув Львівянин - Роман Меленевич. Він переміг за рішенням суддів, його суперником був лучанин Богдан Шаула.
Наступний раунд був вдалим для лучан. Максим Петровський здобув дострокову перемогу на 40-й секунді "задушливим" прийомом. Його суперником був боєць з Таджикистану - Аль-Хаттабі Фірдавс.
П'ятим поєдинком був бій професіоналів у ваговій категорія до 61 кг. Перемогу здобув Херсонець Олексій Булай. Рефері зупинив бій у першому раунді на 47 секунді. Суперником херсонця був киянин - Сергій Голеня.
У професійно-аматорському поєдинку вагової категорії до 61 кг лучани підтримували свого бійця - Андрія Протасюка. В октагоні він здолав на 40 секунді першого раунда львів'янина Олега Карпіна. Коментатор сутички назвав цей бій "волинським побоїщем".
"Приємно, що я переміг достроково, на це і налаштовувався. До цього багато готувався, також з тренером формували тактику поєдинку. Йому не вдався кидок, я вийшов на позицію зверху і почав наносити серію ударів", - каже лучанин Андрій Протасюк. З його слів, щоб перемогти вперто тренувався і прокидався щодня о 5 ранку.
У другій половині турніру змагалися лише професіонали. Сьомим поєдинком була вагова категорія спортсменів до 61 кг. Вадим Сакал з міста Тульчин переміг Фахріддіна Іскандарова. До цього азербайджанець не мав поразок в октагоні. Під час бою на татамі рефері зупинив бій.
Далі в октагоні була вагова категорія спортсменів до 77 кг. Білорус Антон Толошко переміг достроково в третьому раунді турецького спортсмена Мкртича Саркісяна.
У рамках професійних поєдинків в октагоні зустрілися Богдан Катькін з міста Дніпро та львів'яни Ростислав Сукач. Спортсмен з Дніпра переміг достроково в першому раунді.
Один із завершальних боїв став двобій у вагової категорії до 93 кг. Азербайджанець Ельчін Хусейнов переміг достроково на 33 секунді "задушливим" прийомом в першому раунді. Його суперником був Олександр Городнюк з міста Березне, для українця це був дебютний виступ у професіоналах ММА.
Нагадаємо, через пандемію приїхати змогли не усі охочі спортсмени. Через карантин турнір проводили без глядачів.
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Суспільне стежило за усіма поєдинками, поспілкувалося з організаторами спортивного заходу, переможцями та переможеними.
Загалом, було 11 поєдинків, а із 22 спортсменів, четверо - волиняни. На турнір також приїхали бійці з Таджикистану, Азербайджану, Вірменії та Білорусі.
Під час міжнародного турніру в луцькому октагоні вперше змагалися жінки. Перед поєдинком українка Каріна Бєлова розповіла в коментарі Суспільному, що цього бою довго чекала: "Із цією пандемією на 70% зменшилася кількість змагань. Тому ми їх чекаємо, як великі свята. Було таке, що готуєшся до поєдинку, а тут погіршення ситуації в регіоні й змагання злітають".
Білоруска Каріна Чаплінская розповіла, що в Луцьку вона не вперше, втім, в октагоні раніше тут не виступала: "Тут сильні бійці. Я трішки вища за суперницю, але не сказала б, що це перевага, адже мій зріст вона може використати проти мене. Мені цікаво позмагатися з українкою, чекаю на цікаве протистояння".
Дострокову перемогу здобула білоруска. У другому раунді спортсменка застосувала "задушливий" прийом.
У рамках турніру відбулися два аматорські поєдинки. Відкрили турнір спортсмени вагової категорії до 77 кг. Андрій Ганчар (м. Стрий) переміг достроково "задушливим" прийомом у другому раунді, його суперником був лучанин Роман Гузь.
Після поєдинку луцький спортсмен сказав, що засмутився результатом, але готовий йти далі. "Перший раунд пройшов по нашому плану, все було гаразд, але в другому я відчув, що не вистачає функціоналу. Але на цьому нічого не закінчується, треба просто більше працювати" - розповів спортсмен після виходу з октагона.
Далі змагалися бійці у ваговій категорії до 70 кг. Богдан Чорнейко з Львівщини переміг за підсумками трьох раундів за рішенням арбітрів, його суперником був лучанин Олександр Слєпко.
У програмі відбулися також два професійно-аматорські поєдинки. У ваговій категорії до 70 кг перемогу знову здобув Львівянин - Роман Меленевич. Він переміг за рішенням суддів, його суперником був лучанин Богдан Шаула.
Наступний раунд був вдалим для лучан. Максим Петровський здобув дострокову перемогу на 40-й секунді "задушливим" прийомом. Його суперником був боєць з Таджикистану - Аль-Хаттабі Фірдавс.
П'ятим поєдинком був бій професіоналів у ваговій категорія до 61 кг. Перемогу здобув Херсонець Олексій Булай. Рефері зупинив бій у першому раунді на 47 секунді. Суперником херсонця був киянин - Сергій Голеня.
У професійно-аматорському поєдинку вагової категорії до 61 кг лучани підтримували свого бійця - Андрія Протасюка. В октагоні він здолав на 40 секунді першого раунда львів'янина Олега Карпіна. Коментатор сутички назвав цей бій "волинським побоїщем".
"Приємно, що я переміг достроково, на це і налаштовувався. До цього багато готувався, також з тренером формували тактику поєдинку. Йому не вдався кидок, я вийшов на позицію зверху і почав наносити серію ударів", - каже лучанин Андрій Протасюк. З його слів, щоб перемогти вперто тренувався і прокидався щодня о 5 ранку.
У другій половині турніру змагалися лише професіонали. Сьомим поєдинком була вагова категорія спортсменів до 61 кг. Вадим Сакал з міста Тульчин переміг Фахріддіна Іскандарова. До цього азербайджанець не мав поразок в октагоні. Під час бою на татамі рефері зупинив бій.
Далі в октагоні була вагова категорія спортсменів до 77 кг. Білорус Антон Толошко переміг достроково в третьому раунді турецького спортсмена Мкртича Саркісяна.
У рамках професійних поєдинків в октагоні зустрілися Богдан Катькін з міста Дніпро та львів'яни Ростислав Сукач. Спортсмен з Дніпра переміг достроково в першому раунді.
Один із завершальних боїв став двобій у вагової категорії до 93 кг. Азербайджанець Ельчін Хусейнов переміг достроково на 33 секунді "задушливим" прийомом в першому раунді. Його суперником був Олександр Городнюк з міста Березне, для українця це був дебютний виступ у професіоналах ММА.
Нагадаємо, через пандемію приїхати змогли не усі охочі спортсмени. Через карантин турнір проводили без глядачів.
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