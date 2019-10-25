Скасування переведення годинників: в областях можуть з’явитися різні робочі графіки
Сьогодні, 22:28
Верховна Рада попередньо ухвалила законопроект, згідно з яким в Україні більше не переводитимуть годинники на літній та зимовий час. Однак документ на обговорення в другому читанні можуть доповнити новою нормою.
Про це заявив перший віце-спікер Руслан Стефанчук в ефірі одного з українських телеканалів. Повідомляють Факти.
Йдеться про формування графіка робочого дня в областях. Завдяки доповненню планують дати можливість органам місцевого самоврядування самостійно коригувати час початку та закінчення робочого дня.
– Якщо вони бачать, що є розрив у часі, то вони, не скасовуючи київський час, можуть встановити, що робота в певному регіоні буде, наприклад, на півгодини раніше чи пізніше починатися. Але це ніяк не впливатиме на єдиний київський час на всій території України, – розповів Стефанчук.
На літній час годинник все ще потрібно переводити – в ніч з 27 на 28 березня стрілки годинника потрібно перевести на годину вперед. А ось у жовтні переведення годинників може бути вже останнім.
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Про це заявив перший віце-спікер Руслан Стефанчук в ефірі одного з українських телеканалів. Повідомляють Факти.
Йдеться про формування графіка робочого дня в областях. Завдяки доповненню планують дати можливість органам місцевого самоврядування самостійно коригувати час початку та закінчення робочого дня.
– Якщо вони бачать, що є розрив у часі, то вони, не скасовуючи київський час, можуть встановити, що робота в певному регіоні буде, наприклад, на півгодини раніше чи пізніше починатися. Але це ніяк не впливатиме на єдиний київський час на всій території України, – розповів Стефанчук.
На літній час годинник все ще потрібно переводити – в ніч з 27 на 28 березня стрілки годинника потрібно перевести на годину вперед. А ось у жовтні переведення годинників може бути вже останнім.
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