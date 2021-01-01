У Луцьку п'яний водій скоїв аварію





Про це інформує



Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що водій автомобіля Volvo 850 не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з транспортним засобом Toyota Avensis, який рухався попереду.



Автівки отримали механічні пошкодження. Окрім цього у 44-річного керманича Volvo 850 інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння, а драгер показав — 1,74 проміле алкоголю в крові.



На чоловіка склали протоколи за керування в стані сп’яніннята порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Поліцейські вилучили посвідчення водія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 8 березня, патрульним надійшло повідомлення про ДТП без травмованих, яке трапилося на вулиці Домни Гордіюк у Луцьку.Про це інформує патрульна поліція Волині Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що водій автомобіля Volvo 850 не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення з транспортним засобом Toyota Avensis, який рухався попереду.Автівки отримали механічні пошкодження. Окрім цього у 44-річного керманича Volvo 850 інспектори виявили ознаки алкогольного сп’яніння, а драгер показав — 1,74 проміле алкоголю в крові.На чоловіка склали протоколи за керування в стані сп’яніннята порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів. Поліцейські вилучили посвідчення водія.

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