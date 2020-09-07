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Волинські поліцейські приїхали на виклик про домашнє насильство і виявили зброю та боєприпаси

Волинські поліцейські приїхали на виклик про домашнє насильство і виявили зброю та боєприпаси
Набої та гвинтівки співробітники поліції виявили у будинку волинянина, куди приїхали на виклик про домашнє насильство.

Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області.

Під час опрацювання виклику щодо вчинення домашнього насильства, співробітники патрульної поліції виявили у будинку 37-річного жителя Іваничівської громади 16 набоїв різноманітного калібру, серед яких - 14 набоїв калібру 7,62 мм. Окрім цього, правоохоронці знайшли 10 магазинів до автомата Калашникова, глушник, карабін та гладкоствольну рушницю.

Волинські поліцейські приїхали на виклик про домашнє насильство і виявили зброю та боєприпаси

На місце прибула слідчо-оперативна група. Виявлені речі вилучили. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експерто-криміналістичний центр МВС України.

За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.
Волинські поліцейські приїхали на виклик про домашнє насильство і виявили зброю та боєприпаси

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Теги: зброя, рушниця, гвинтівка, домашнє насильство
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