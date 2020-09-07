Волинські поліцейські приїхали на виклик про домашнє насильство і виявили зброю та боєприпаси





Про це інформує



Під час опрацювання виклику щодо вчинення домашнього насильства, співробітники патрульної поліції виявили у будинку 37-річного жителя Іваничівської громади 16 набоїв різноманітного калібру, серед яких - 14 набоїв калібру 7,62 мм. Окрім цього, правоохоронці знайшли 10 магазинів до автомата Калашникова, глушник, карабін та гладкоствольну рушницю.





На місце прибула слідчо-оперативна група. Виявлені речі вилучили. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експерто-криміналістичний центр МВС України.



За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Набої та гвинтівки співробітники поліції виявили у будинку волинянина, куди приїхали на виклик про домашнє насильство.Про це інформує Сектор комунікації поліції Волинської області Під час опрацювання виклику щодо вчинення домашнього насильства, співробітники патрульної поліції виявили у будинку 37-річного жителя Іваничівської громади 16 набоїв різноманітного калібру, серед яких - 14 набоїв калібру 7,62 мм. Окрім цього, правоохоронці знайшли 10 магазинів до автомата Калашникова, глушник, карабін та гладкоствольну рушницю.На місце прибула слідчо-оперативна група. Виявлені речі вилучили. Їх направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експерто-криміналістичний центр МВС України.За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Триває слідство.

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