На Волині здають в оренду піщаний кар'єр





Про надання в оренду земельної ділянки йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА. Повідомляє



Зокрема, вирішили надати ТзОВ «Мікс і Д» в оренду строком на 2 роки земельну ділянку державної форми власності площею 0,9444 га для розміщення та експлуатації будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами під кар’єр для видобування піску на Копиллівському родовищі.



Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації уповноважили укласти з ТзОВ «Мікс і Д» договір оренди землі з орендною платою в розмірі 7% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ділянку, розташовану за межами населених пунктів Колківської селищної ради, нададуть в оренду на два роки.Про надання в оренду земельної ділянки йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА. Повідомляє Волинь онлайн Зокрема, вирішили надати ТзОВ «Мікс і Д» в оренду строком на 2 роки земельну ділянку державної форми власності площею 0,9444 га для розміщення та експлуатації будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами під кар’єр для видобування піску на Копиллівському родовищі.Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації уповноважили укласти з ТзОВ «Мікс і Д» договір оренди землі з орендною платою в розмірі 7% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

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