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На Волині здають в оренду піщаний кар'єр

На Волині здають в оренду піщаний кар'єр
Ділянку, розташовану за межами населених пунктів Колківської селищної ради, нададуть в оренду на два роки.

Про надання в оренду земельної ділянки йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА. Повідомляє Волинь онлайн.

Зокрема, вирішили надати ТзОВ «Мікс і Д» в оренду строком на 2 роки земельну ділянку державної форми власності площею 0,9444 га для розміщення та експлуатації будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами під кар’єр для видобування піску на Копиллівському родовищі.

Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації уповноважили укласти з ТзОВ «Мікс і Д» договір оренди землі з орендною платою в розмірі 7% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

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Теги: пісок, кар'єр, оренда
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