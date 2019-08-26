На Волині здають в оренду піщаний кар'єр
Сьогодні, 02:49
Ділянку, розташовану за межами населених пунктів Колківської селищної ради, нададуть в оренду на два роки.
Про надання в оренду земельної ділянки йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА. Повідомляє Волинь онлайн.
Зокрема, вирішили надати ТзОВ «Мікс і Д» в оренду строком на 2 роки земельну ділянку державної форми власності площею 0,9444 га для розміщення та експлуатації будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами під кар’єр для видобування піску на Копиллівському родовищі.
Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації уповноважили укласти з ТзОВ «Мікс і Д» договір оренди землі з орендною платою в розмірі 7% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
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Про надання в оренду земельної ділянки йдеться у розпорядженні голови Волинської ОДА. Повідомляє Волинь онлайн.
Зокрема, вирішили надати ТзОВ «Мікс і Д» в оренду строком на 2 роки земельну ділянку державної форми власності площею 0,9444 га для розміщення та експлуатації будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами під кар’єр для видобування піску на Копиллівському родовищі.
Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації уповноважили укласти з ТзОВ «Мікс і Д» договір оренди землі з орендною платою в розмірі 7% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
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